El Colegio de Ingenieros asesora gratis a empresas y autónomos de Ibiza para beneficiarse de las herramientas digitales

La sede en Ibiza del Colegio Oficial de Ingeniería Industrial de Baleares (Coeib) ha abierto una oficina que ofrece asesoramiento gratuito a pequeñas empresas y autónomos para que aprovechen las herramientas tecnológicas en sus negocios con el fin de mejorar su productividad y ganar visibilidad. El nuevo servicio se presta en la misma sede del Coeib en Vila, en la avenida de España número 56 (frente al Consell), de lunes a viernes y de 8 a 15 horas, aunque también impartirá actividades formativas algunas tardes.

Esta iniciativa se engloba dentro del programa Acelera Pyme, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para que los negocios de toda la vida, así como los nuevos emprendedores, puedan ponerse al día a nivel tecnológico o conozcan todas las herramientas de que disponen para poner en marcha una actividad. En Baleares, esta plataforma se gestiona desde el Coeib y estaba centralizada en Palma, hasta que se ha dado el paso para ofrecerla también de manera presencial en Ibiza.

El nuevo servicio de asesoramiento de Acelera pyme se ha dado a conocer este martes en el Parc Bit de sa Coma, en un acto que ha organizado el Coeib para representantes de las patronales, del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) y de los ayuntamientos. También ha estado presente la consellera insular de Promoción Económica, Maria Fajarnés, que ha valorado que la nueva oficina servirá para fortalecer la competitividad de pymes y autónomos locales: "La transformación tecnológica no es una opción, ya es una necesidad", ha subrayado.

Brecha tecnológica

La oficina Acelera Pyme en Ibiza ya tiene sus puertas abiertas para los interesados y cuenta con un coordinador, Gonzalo Palacios, y con un asesor técnico, Víctor Aragón. Ambos han incidido en que ni el asesoramiento ni las actividades formativas que se impartan tienen coste alguno para los interesados, además de que suponen un recurso para aprovechar los beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías.

De hecho, Palacios ha puesto el acento en la brecha digital que lastra a buena parte de los negocios del sector de la hostelería de toda la vida y, aunque no se dispone de datos concretos, advierte de que "está por encima de la media española". Como ejemplo, destaca que una simple aplicación para llevar la contabilidad de manera automatizada ya supone un importante avance para mejorar la rentabilidad.

El coordinador de la oficina Acelera pyme en Ibiza, Gonzalo Palacios, a la izquierda de la imagen. / JA RIERA

"Llevar las cuentas a mano, del modo tradicional, requiere invertir mucho tiempo, un tiempo en el que el responsable del negocio podría centrarse en vender, que es la actividad por la que tiene que estar más preocupado", apunta. Igualmente, un paso tan sencillo como abrir una ficha en Google, que no lleva nada de tiempo para una pyme o autónomo, ya permite que los clientes potenciales den automáticamente con ellos al buscar un servicio.

Otro de los asesoramientos básicos que ofrece la oficina es aprovechar el marketing digital, para que estos negocios lleguen a más gente a través de las redes sociales y "puedan mejorar su posicionamiento".

La oficina Acelera Pyme ofrece una jornada abierta de networking el próximo 26 de febrero, a partir de las siete de la tarde, para darse a conocer y facilitar el encuentro entre "entidades de financiación, partners tecnológicos, patronales, emprendedores y cualquier persona que pueda tener una inquietud profesional"