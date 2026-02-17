Los protagonistas del Carnaval en Santa Eulària: 'fameliars', medusas, dragones y bebés cocodrilo

"Deberíamos haber ido también a la rúa de Ibiza", comenta una de las integrantes del trío de mujeres 'Noticias de Ibiza y Formentera' a la que se le ha hecho corto el desfile: "Es un currazo", asegura haciendo referencia a los trajes, y se puede ver claramente. La rúa de Carnaval de Santa Eulària, aunque se ha podido hacer corta, no ha dejado nada que desear en cuanto a trabajo se refiere.

El día se postula con un sol espléndido, una brisa muy ligera, alguna princesita... pero el ambiente festivo realmente empieza en el camino hacia Ses Estaques, donde se juntan las comparsas. Cuanto más cerca, más clara se oye la música de un remix de 'Somebody that I used to know', que parece motivar a las palmeras a balancearse levemente. La ausencia de nubes promete que el evento transcurrirá sin problemas, aunque una madre advierte a su hijo con un "¡Me voy a casa!", cuando este no para de salir corriendo de su lado.

Los participantes de la rúa

La procesión la comienza el club de capoeira 'Sul da Bahia', reivindicando la "cultura afro", vestidos de blanco, con instrumentos tradicionales y dando patadas del arte marcial. Aparece 'Latatron' vestido de latas recicladas. Después llegan, ‘Los monstruosamente divertidos’ con el eslogan de "es normal ser diferente", vestidos con cartones que representan ojos de monstruo y van de colores rosa, amarillo, verde y azul. Les sigue el trío 'Noticias de Ibiza y Formentera', mujeres disfrazadas de pies a cabeza con diarios, botas, bolsos y paraguas incluidos. A continuación, 'Sa fada de ses flors', una chica con una falda de flores de plástico gigantesca con la que gana no solo los cumplidos de múltiples asistentes, sino el primer premio de categoría individual infantil. Tras ellas, una barca de cartón movida por una decena de personas, jóvenes y mayores con chalecos, 'Aventuras Santa Río', que aluden a las tempestades de las últimas semanas con el dicho popular "Pel poc que plou, plou prou". Les sigue el grupo 'Cuadrigas de Ebusus' con sus caballos de cartón intentando atropellar al público.

El primer colegio en salir es la Amipa del colegio Sant Ciriac, de safari, acompañado de una larga comparsa bailando 'El baile del gorila' y 'Waka Waka', leones de todas las edades, cocodrilos más pequeños, safaristas más mayores, elefantes, cebras y un bebé cocodrilo que está saliendo del huevo. Tras ellos viene la asociación de vecinos de Es Pratet con 'Fashion Week', una carroza con vestidos de varios materiales, una máquina de coser de cartón y otra antigua, fashionistas y un mensaje claro: "Recicla". La escuela de danza Lorena Riera se presenta con temática del 'Mago de Oz', con trajes plateados, leonas, espantapájaros y vestidos de Dorothy, además de zapatitos blancos para todas las bailarinas, una coreografía bien ensayada, con magas que les ofrecen agua desde recipientes usualmente pensados para salsas. El colegio Venda Arabí sale con el lema "El planeta a les nostres mans", con una carroza muy decorada a la que siguen unos osos panda, tigres, leopardos, caballitos de mar y tiburones, entre otras especies protegidas, que bailan junto con basuras de reciclaje y buceadores, en contra del abuso animal.

La ganadora de varios premios de este año, 'Feina o menjar', del Amipa de Santa Eulària, se muestra con disfraces que imitan a los seres de la mitología ibicenca los fameliars, en botes de cristal, con tapones de corcho sobre sus cabezas y otros elementos tradicionales en su carroza. Después, 'Back to the 90s' calienta los motores con una coreografía movida, full disco glam, mujeres en patinetes con trajes de licra fluorescentes y conductores con afros color rosa. El Amipa del colegio de Santa Gertrudis trae una temática del mar con disfraces originales como paraguas que hacen de medusas, una furgoneta que lleva encima una lancha real y que arrastra una escultura con forma de tortuga. La escuela de danza JV Dance es la última comparsa, 'Daenerys, madre de dragones', llevan disfraces inspirados en la casa Targaryen, de 'Juego de Tronos' y unos pasos de baile muy trabajados, con algunos solemnes y otros más animados. Dan final a la procesión los servicios de limpieza del municipio, rápidos para no permitir que ningún material caído de los disfraces y carrozas acabe en el mar.

El pueblo de público

Niños pequeños, ajenos a las rúas, van vestidos de todos los disfraces posibles: una niña vestida de Mario, tan pequeña que seguramente aún no lo haya jugado; un Harry Potter en su cochecito, una joven astronauta, varios Spidermans y Elsas, de 'Frozen', entre otras tantas caracterizaciones. Los adultos tampoco le hacen el feo a la celebración: destaca un Trump seguido por un Maduro con scooters eléctricos de cuatro ruedas, transportando plátanos y al grito de "¡Que se acaba el petróleo!", de Maduro.

Hay quien sigue toda la comitiva, quien se queda parado y quien sigue a un familiar o amigo en concreto. Además, hay quienes disfrutan de vistas privilegiadas desde sus balcones. Quienes también comentan el espectáculo y descansan de su jornada por unos minutos son los obreros que miran la rúa con interés. Los que no están tan entusiasmados con la procesión son los conductores que han quedado parados por el paso. También hay adolescentes que, lejos de disfrazarse, observan y comentan el desfile sin problema.

Cuanto más se mueve la rúa hacia el centro del pueblo, más gente se detiene para mirarla. En la calle Sant Jaume ya hay personas en cada esquina, incluidas las señoras con sillas y andadores, carritos aparcados y los bebés en brazos para que puedan apreciar el espectáculo. A su vez, algunas farmacéuticas salen a observar la celebración y dejan el establecimiento vacío.

La procesión finaliza a la altura del Ayuntamiento, donde ya se encuentra un dj haciendo sonar música tecno, reggaetón y pop, en un escenario decorado con flores y setas que servirá para la entrega de premios una hora más tarde. En la plaza ya se ven a dos payesitas y a una sevillana bailando ante el escenario, a las que se les unirá una multitud de adultos y niños bailando, gritando y cantando mientras esperan el veredicto final. Con la entrega de premios, se sobrepasan los decibelios considerados saludables, sobre todo en la entrega de los múltiples premios a 'Feina o menjar'.