Carnaval

Aquí están los ganadores de la rúa del carnaval Santa Eulària

El Ayuntamiento reparte 8.000 euros en premios

Mira aquí las imágenes del Carnaval de Santa Eulària

Mira aquí las imágenes del Carnaval de Santa Eulària

Mira aquí las imágenes del Carnaval de Santa Eulària / Toni Escobar

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Si hay unos triunfadores en la rúa de Santa Eulària han sido los alumnos, familias y profesores del colecio Santa Eulària. No sólo han ganado en su categoría de comparsas escolares sino que también se han llevado otros dos premios: carroza más musical y promoción de la historia y la cultura local.

Por las calles de Santa Eulària han desfilado unas 900 personas en una rúa llena de color, música y creatividad que ha repartido 8.000 euros en premios.

Comparsas escolares

  1. 'Feina o menjar', Amipa de Santa Eulària
  2. 'Safari', Amipa de Sant Ciriac
  3. Santa Gertrudis

Comparsas de adultos

  1. 'Daenerys, madre de dragones'
  2. 'Mago de Oz', Escola de dansa Lorena Riera
  3. 'Fashion week', AAVV Es Pratet

Individual o grupo infantil

  1. 'Sa fada de ses flors'
  2. 'Cortesía y descaro'
  3. 'El tiempo'

Individual o grupo adulto

  1. 'Cuádrigas de Ebusus'
  2. 'Noticias de Ibiza y Formentera'
  3. 'Plumas reales'

Premios Especiales

  • Sostenibilidad: 'Lalatron'
  • Mejor coreografía: 'Back to the 90's'
  • Originalidad: 'Aventuras Santa Río'
  • Carroza más musical: 'Feina o Menjar', Amipa Santa Eulària
  • Mejor carroza: 'Amipa ceip Santa Gertrudis'
  • Promoción de la historia y el patrimonio local: 'Feina o Menjar', Amipa Santa Eulària

