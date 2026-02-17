Canceladas 236 consultas pruebas y operaciones más este martes en Ibiza y Formentera por la huelga de médicos

Un total de 236 pruebas, citas y operaciones se han suspendido este martes en las Pitiusas por la huelga de médicos, según ha confirmado el Servei balear de Salut. Esto se suma a las más de 400 actuaciones médicas que se cancelaron el lunes, primer día de la protesta de los facultativos por el Estatuto Marco del Ministerior de Sanidad. Así, el paro ha afectado ya a 650 pacientes, que han visto cómo, tras acudir a sus centros sanitarios se han tenido que volver sin que les atendieran.

En concreto, durante el día de hoy se han cancelado 157 citas de Atención Primaria (más de la mitad menos de las que se cancelaron el primer día), 27 intervenciones quirúrgicas programadas (7 más que el lunes) y 52 consultas o pruebas diagnósticas en el hospital (17 menos que el lunes).

Así, en total se han suspendido por la falta de médicos en estos dos primeros días de huelga medio millar (492) consultas en los centros y unidades básicas de salud, 47 operaciones y 121 citas hospitalarias.

Me han suspendido una cita, ¿qué hago?

Desde Salud recuerdan que, en el caso de las citas que no se han podido realizar en Atención Primaria son los propios pacientes los que, si no han acudido a Urgencias porque no podían esperar, deben volver a solicitar la consulta. Todo lo contrario que ocurre en el caso de las citas hospitalarias, pruebas y operaciones: no deben hacer nada y les volverán a llamar para reprogramar sus citas. Salud señala que se les citará en los primeros huecos disponibles que queden en la agenda, pero no garantizan que esto vaya a ser inmediato.

Varios pacientes mostraron ayer su desesperación cuando, ya en el quirófano del Hospital Can Misses, y después de meses esperando que les llamaran, les cancelaron las operaciones porque no había anestesista. Algunos tenían ya la bata puesta e, incluso, les habían dado medicación relajante.