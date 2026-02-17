Can Misses vuelve a ser un fortín

La UD Ibiza encadenó el pasado domingo, 15 de febrero, su tercera victoria consecutiva en casa por primera vez en la temporada 2025-2026. Lo hizo, además, con autoridad (2-0) ante el líder del grupo II de Primera RFEF, el CE Sabadell. Con este triunfo, el conjunto celeste ha logrado más victorias en sus tres últimos encuentros como local que en los nueve anteriores disputados en el Palladium Can Misses, tramo en el que apenas sumó dos.

La dinámica positiva ante su afición ha permitido a los pupilos de Miguel Álvarez escalar hasta la novena posición de la tabla. Con 32 puntos en 24 jornadas, el conjunto pitiuso se sitúa a solo cuatro del Algeciras CF, equipo que marca la zona de promoción, si bien los gaditanos cuentan con un partido pendiente.

Conviene recordar que el objetivo de la entidad presidida por Amadeo Salvo es regresar a la categoría de plata del fútbol español. Sin embargo, una primera vuelta irregular lastró las aspiraciones del cuadro ibicenco. Lejos de asentarse en la zona alta, llegó a ocupar durante dos jornadas puestos de descenso a Segunda RFEF. La última vez fue hace apenas mes y medio: tras caer por la mínima (0-1) ante el Eldense el 4 de enero, los isleños quedaron instalados en la zona roja.

Aquella derrota ante los azulgranas —dolorosa tanto por el resultado como, sobre todo, por las paupérrimas sensaciones— marcó un punto de inflexión en la temporada de la UD Ibiza, que celebra este curso su décimo aniversario. Desde entonces, los pitiusos han sumado 12 de los 18 puntos posibles, con un balance de cuatro victorias y dos derrotas.

Además, los últimos triunfos logrados en Can Misses han llegado ante conjuntos que, en el momento del encuentro, ocupaban puestos de play-off de ascenso a la Liga Hypermotion: el Real Murcia (quinto clasificado en la jornada 20), el Atlético Madrileño (segundo en la jornada 22) y el CE Sabadell (líder provisional). En los tres casos, el marcador fue idéntico: 2-0.

Tras estos resultados como local, los celestes son el undécimo mejor equipo en casa de la competición. Aunque todavía están lejos de los números exigibles a uno de los conjuntos que arrancaron el curso como aspirante al ascenso, la mejoría es evidente. Las estadísticas lo corroboran: la UD Ibiza cerró la primera vuelta como el segundo peor local del grupo, con apenas diez puntos en nueve partidos.

La solidez defensiva en Can Misses, una de las claves

Uno de los pilares de esta recuperación en casa es la consistencia defensiva. Los celestes no han encajado ningún gol en sus tres últimos compromisos en Can Misses y no recibe una diana como local desde el 4 de enero, cuando Hazam Bellari, atacante del Eldense, superó a Ramón Juan.

El guardameta de los pitiusos acumula así 324 minutos consecutivos imbatido en su estadio —sin contabilizar el tiempo añadido—, un dato especialmente relevante por la entidad de los rivales recientes.

En total, durante el mes de enero se dieron de baja nueve futbolistas y se incorporaron ocho refuerzos. Entre ellos, uno de los casos más destacados es el de Theo Valls, quien se ha adaptado con rapidez al conjunto ibicenco y está firmando actuaciones de notable nivel como organizador del juego, pese a no haber competido anteriormente en el fútbol español. Su rendimiento le ha permitido asentarse como una pieza clave en los esquemas de Miguel Álvarez, donde se ha consolidado como titular prácticamente indiscutible.

Al margen de Valls, otro de los fichajes que ha comenzado con buen pie en la isla es Izan Yurrieta, autor del primer gol ante el CE Sabadell el pasado domingo. El joven extremo cántabro, de 23 años, cuajó un excelente partido en su primera titularidad y presentó así su candidatura a convertirse en una pieza importante en los esquemas de Álvarez, después de las buenas sensaciones que ya había dejado saliendo desde el banquillo.

Fran Castillo, uno de los jugadores en mejor forma

Valls está brillando, al igual que sus compañeros en la medular, Iago Indias y Fran Castillo. Este último, una vez superados los problemas físicos, se ha convertido en una de las piezas más determinantes de la UD Ibiza y en uno de los jugadores más destacados de la Primera RFEF. El mediocampista malagueño encadena seis titularidades consecutivas, en las que ha disputado todos los minutos salvo once. En ese periodo ha anotado tres dianas y ha repartido una asistencia.

El contrapunto llega lejos de la isla. Los celestes han perdido dos de los tres encuentros disputados como visitante en 2026. Las derrotas llegaron ante el Gimnàstic de Tarragona (1-0) y el Real Betis Deportivo (3-2), en partidos en los que los ibicencos mostraron tramos de buen juego, pero evidenciaron menor eficacia en las áreas. En ambos compromisos, los pitiusos cometieron errores defensivos determinantes que sus rivales supieron aprovechar para decantar los encuentros.

A pesar de que la UD Ibiza quiere mirar hacia arriba, no puede descuidarse, ya que cuenta con solo cinco puntos de ventaja respecto a la zona de descenso, que marca el Juventud Torremolinos, con un partido pendiente.

Si logra mantener esa fiabilidad en Ibiza y trasladar esas buenas sensaciones lejos de Can Misses, el conjunto celeste tendrá serias opciones de finalizar la temporada regular en puestos de promoción de ascenso a Segunda División. Eso sí, el ascenso directo se antoja prácticamente inalcanzable, ya que el líder, el Sabadell, aventaja en once puntos a los ibicencos.