Plazas de aparcamiento y aceras, prioridades de la nueva Mesa de Accesibilidad de Ibiza con una inversión esperada de 370.000 euros

El Ayuntamiento de Ibiza y doce asociaciones de personas con necesidades especiales han celebrado este martes la primera reunión de la Mesa de Accesiblidad, un nuevo órgano que espera contar con una inversión de unos 370.000 euros para impulsar las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida o hacer más transitables las aceras de la ciudad, entre otras iniciativas.

El alcalde de la ciudad, Rafael Triguero, y la concejala de Bienestar Social y Vivienda, Lola Penín, han recibido a representantes de todas estas asociaciones en la sede municipal del Cetis para inaugurar esta nueva comisión, que se reunirá cada tres meses, y establecer sus primeras prioridades.

Triguero ha explicado ante la prensa que la inyección económica garantizada asciende a 72.000 euros, tal y como quedó fijado en el presupuesto municipal para emprender "pequeñas y urgentes mejoras a nivel de accesibilidad e inclusión" en la ciudad. Su intención es que esa cantidad se vea incrementada en otros 300.000 euros, siempre que salga adelante el convenio que le han propuesto al Consell insular, donde han recibido la idea "con buenos ojos".

Por su parte, Penín ha detallado que la idea de constituir esta Mesa de Accesibilidad partió del Consejo de Acción Social y llevaba "unos meses" sobre la mesa. Ahora que finalmente ha cristalizado, la intención es que haya una comunicación fluida entre el ayuntamiento y las asociaciones, que tendrán la oportunidad de "dar su visión y las pautas para realizar los nuevos proyectos".

"Nos viene bien a todos"

"El objetivo es que trabajemos todos a una y mejoremos la accesibilidad a todos los niveles, no solo la física, que es la más visual. Hay otro tipo de discapacidades, como la auditiva o la de los chicos con autismo, que no son tan visuales, pero que igualmente tienen sus limitaciones", ha subrayado.

En cualquier caso, la concejala ha estimado que "un municipio accesible no es solo para las personas con discapacidad". "Nos viene bien a todos. Una madre que va con una silla con su niño, una mujer embarazada, cualquier persona que se rompa una pierna... En cualquier momento de tu vida será útil que tengamos una ciudad accesible e inclusiva", ha recordado.

Respecto al trabajo realizado hasta la fecha por el actual equipo de gobierno municipal, Pendín ha resaltado que han estado "trabajando de manera prioritaria en las plazas de movilidad reducida", asegurando que, cuando llegaron al poder hace dos años y medio, se encontraron con "solicitudes de plaza que llevaban cinco años en el cajón sin contestar".

50 nuevas plazas de aparcamiento

Según las estimaciones de la concejala, había "unas 190 plazas" de aparcamiento para personas con movilidad reducida en la ciudad cuando llegó al cargo y actualmente van por "240 ó 250". "Solo este mes se han pintado nueve plazas nuevas. Vamos a poner a disposición de los usuarios y las personas que viven aquí un mapa donde localizar todas las plazas del municipio", ha avanzado.

Entre las medidas que también planea poner en marcha el nuevo organismo es mejorar el estado de las aceras para hacerlas más transitables. En este sentido, la concelaja ha relatado que recientemente estuvo en Cas Serres, un barrio donde hay dos residencias, para comprobar que hay aceras "completamente inaccesibles", tanto por su estrechez como por la presencia de árboles que se limitan aún más el espacio. "Ya estamos trabajando en este proyecto de remodelación", ha dicho.

Además, otra de las primeras iniciativas previstas es la creación de un manual de buenas prácticas para los eventos de ocio y culturales. "Al principio me costó un poco hacer entender a todo el mundo que la accesibilidad y la inclusión no vienen solo de Bienestar Social. Tengo que agradecer a todas las concejalías porque se han prestado y lo han entendido perfectamente", ha concluido.

La primera Mesa de Accesibilidad ha contado con la presencia de la Asociación d'Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (AEMIF), la Asociación Pitiusa de Familiares Pro Salud Mental y de Niñas y Niños con Autismo (APFEM), Ibiza In, la Asociación Asperger Ibiza y Formentera (AIF), la Asociación Desarrollo Actividades Sociales (ADAS), la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (APNEEF), ONCE Ibiza, la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (ADDIF), Eivissa Inclusiva, la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Discapacitados de Ibiza y Formentera (ASPANADIF), Cruz Roja Española y la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de les Illes Balears (AMADIBA).