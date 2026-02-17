Alto seguimiento en la huelga de médicos en Ibiza: "Es un sentimiento agridulce porque está perjudicando a muchos pacientes"

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha destacado el “alto seguimiento” registrado en las dos primeras jornadas de huelga médica en Baleares y ha subrayado que los datos de participación “se mantienen estables”. Según la organización, la respuesta del colectivo evidencia “el compromiso y el hartazgo” de los facultativos en defensa de sus condiciones laborales y del sistema sanitario.

Desde el sindicato han anunciado que continuarán concentrándose a primera hora de la mañana en las puertas de los hospitales de todas las islas para respaldar a los médicos designados para cubrir los servicios mínimos, que no pueden secundar la huelga.

El presidente de Simebal y de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el doctor Miguel Lázaro, ha descrito la situación como un “sentimiento agridulce”. “Es agrio porque está perjudicando a muchos pacientes, con intervenciones quirúrgicas suspendidas y consultas anuladas”, afirmó, al tiempo que valoró como “dulce” el seguimiento alcanzado, con ejemplos como el 100% en anestesia de Son Espases y el respaldo en otras áreas hospitalarias y en Atención Primaria, además de la implicación de médicos jóvenes y MIR.

Lázaro recordó que la convocatoria se mantiene durante toda la semana laboral y confió en que el seguimiento siga siendo significativo en los próximos días. Al mismo tiempo, reconoció el impacto sobre la actividad asistencial y trasladó disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas, insistiendo en que las movilizaciones buscan “garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública y mejorar la calidad asistencial”. “Queremos una sanidad pública con suficientes médicos para que los pacientes sean atendidos con calidad y seguridad”, concluyó.

Por otro lado, Simebal ha recordado que el próximo viernes, a las 12 horas, está convocada una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Palma, con el apoyo y la presencia del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib), como ya ha sucedido en anteriores movilizaciones.

Finalmente, el sindicato reclama al Gobierno central retomar la negociación del Estatuto Marco para incorporar reivindicaciones como el reconocimiento de la responsabilidad clínica y legal de los facultativos, mejoras retributivas acordes a esa responsabilidad y la revisión de las guardias obligatorias, que, denuncian, no computan para la jubilación como tiempo trabajado.