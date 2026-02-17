Violencia machista
La mujer agredida por su expareja, aún en la UCI de una clínica de Ibiza
La joven permanece en la unidad de críticos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario
El presunto agresor declarará esta mañana en los juzgados
Aún en la unidad de criticos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Recuperándose de un traumatismo craneoencefálico y de los politraumatismos de la agresión machista que sufrió este domingo en la casa familiar. Así se encuentra este martes la última víctima de la violencia de género de Ibiza, una joven de 31 años a la que su expareja, que tenía una orden de alejamiento, presuntamente agredió.
El centro privado ha informado esta mañada de que la mujer continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado. Una situación en la que se encuentra desde el pasado domingo, cuando ingresó en la clínica. La mujer está, destacan, "bajo estricta vigilancia médica".
Mientras ella permanece ingresada en una unidad de críticos, está previsto que su presunto agresor y expareja, de quien la Guardia Civil no ha facilitado ninguna información, pasara a disposición judicial esta misma mañana de martes. El hombre se saltó la orden de alejamiento y acudió a la casa en la que estaba la joven, a la que agredió, según los primeros relatos policiales. Además, resultaron heridas su madre, de 57 años, y su hermana, de 27.
La Guardia Civil detuvo al agresor allí mismo en una actuación a la que también acudieron tres patrullas de la Policía Local de Sant Antoni, que recibió el aviso a través del 112. Las otras dos heridas necesitaron atención sanitaria, ya que sufrieron contusiones y traumatismos. Las atendieron en el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses, donde recibieron el alta ese mismo domingo. Allí mismo ingresó la víctima la mañana del domingo, sin embargo, debido al estado crítico en el que se encontraba, cuatro horas más tarde el equipo médico optó por trasladarla a la Policlínica.
Asistencia a las víctimas
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
