La mujer agredida por su expareja, aún en la UCI de una clínica de Ibiza

Aún en la unidad de criticos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Recuperándose de un traumatismo craneoencefálico y de los politraumatismos de la agresión machista que sufrió este domingo en la casa familiar. Así se encuentra este martes la última víctima de la violencia de género de Ibiza, una joven de 31 años a la que su expareja, que tenía una orden de alejamiento, presuntamente agredió.

El centro privado ha informado esta mañada de que la mujer continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado. Una situación en la que se encuentra desde el pasado domingo, cuando ingresó en la clínica. La mujer está, destacan, "bajo estricta vigilancia médica".

Mientras ella permanece ingresada en una unidad de críticos, está previsto que su presunto agresor y expareja, de quien la Guardia Civil no ha facilitado ninguna información, pasara a disposición judicial esta misma mañana de martes. El hombre se saltó la orden de alejamiento y acudió a la casa en la que estaba la joven, a la que agredió, según los primeros relatos policiales. Además, resultaron heridas su madre, de 57 años, y su hermana, de 27.

La Guardia Civil detuvo al agresor allí mismo en una actuación a la que también acudieron tres patrullas de la Policía Local de Sant Antoni, que recibió el aviso a través del 112. Las otras dos heridas necesitaron atención sanitaria, ya que sufrieron contusiones y traumatismos. Las atendieron en el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses, donde recibieron el alta ese mismo domingo. Allí mismo ingresó la víctima la mañana del domingo, sin embargo, debido al estado crítico en el que se encontraba, cuatro horas más tarde el equipo médico optó por trasladarla a la Policlínica.