Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes

Es relativamente habitual que las aerolíneas reprogramen vuelos, especialmente cuando los billetes se han comprado con meses de antelación. Cambios de horarios, pequeños ajustes o modificaciones de ruta entran dentro de lo previsible. Sin embargo, lo que en principio debía ser una simple reubicación terminó convirtiéndose en una situación difícil de entender. Un pasajero ha denunciado en redes sociales el nuevo itinerario que le asignó Ryanair para su regreso desde Ibiza, un cambio horario que, tal y como refleja la propia reserva, carece de sentido logístico y ha desatado críticas.

"De nota @Ryanair reprogramando mi vuelo de regreso. Tengo muchas ganas de pasar mis 35 minutos en Ibiza", escribió con ironía junto a la captura del nuevo itinerario.

Según explicó, su vuelo procedente de Edimburgo aterriza en la isla a las 20.45 horas, mientras que el nuevo vuelo asignado para regresar despega a las 21.20 horas. Es decir, dispone de solo 35 minutos entre la llegada y la salida. Una conexión que resulta, en la práctica, inviable, especialmente teniendo en cuenta que la propia aerolínea recomienda estar en la puerta de embarque al menos 40 minutos antes del despegue.

Las reacciones en redes

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. "No hay ninguna posibilidad de que cojas ese segundo vuelo", comentaba un usuario. Otro ironizaba: "Sería el mismo avión, podrías quedarte sentado y ver Ibiza desde la pista".

Algunos compartieron experiencias similares. "Me acaban de hacer lo mismo para Sevilla: tenía que volver el domingo y me han cambiado el vuelo al sábado, 35 minutos después de aterrizar", explicaba otro afectado, en referencia a un caso en Sevilla.

También hubo críticas más contundentes. "He tenido que volar con ellos a Bruselas este fin de semana, nunca más. Intentan sacar dinero por todo. Incluso si no haces el check-in en la app te quieren cobrar 55 libras en el aeropuerto. ¿Desde cuándo esto es así?", señalaba otro usuario sobre su experiencia volando a Bruselas.