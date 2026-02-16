El TripAdvisor de los ‘sexcondites’ de Ibiza: "Si no te importa el olor a orina, puedes aprovechar el subidón de adrenalina provocado por la incertidumbre de clavarte una jeringa"

Si creías que lo habías visto todo en Ibiza, prepárate. La web Blablafuck se ha convertido en la referencia para los más atrevidos que buscan los rincones más secretos en los que practicar sexo en público en Ibiza. Desde callejones con "aroma a adrenalina" hasta miradores que parecen sacados de una película, esta guía combina humor y advertencias para los exploradores del lado más travieso de la isla. En otras palabras: la "guía Michelin… para adultos".

Entre los rincones más comentados se encuentra el bautizado como "Callejón de los Yonkis", donde la adrenalina de lo prohibido se mezcla con un aroma, digamos, poco fragante. Como advierte la web: "Si no te importa el olor a orina, puedes aprovechar el subidón de adrenalina provocado por la incertidumbre de clavarte una jeringa mientras metes puñaladas de carne… Cabe la posibilidad de ser atracado por uno de los famosos yonkis de la zona". Solo para valientes.

Una de las reseñas en la web / BBF

"Perfecto si queréis sentiros como Jack y Rose en Titanic"

Otro clásico de la lista es es Martell, en el puerto de Ibiza, un mirador que recuerda a la escena de 'Titanic' del “¡Soy el rey del mundo!”. Según un usuario de Blablafuck, "es perfecto para las altas horas de la madrugada, fuera de temporada, y suele estar desierto salvo la posible presencia del vigilante portuario". En palabras de la web: "Si queréis sentiros como Jack y Rose en 'Titanic', no dudéis en poner a la parienta contra la barandilla mientras miráis el puerto en todo su esplendor".

Para quienes prefieren algo más relajado, proponen el Salt de s'Ase, lo que en la web llaman "Playa Gay Nudista Los Molinos" y que califican como un pequeño paraíso que "se recomienda visitar por la mañana y reservar un sitio con la toalla, ya que es estrecha y concurrida". Mientras tanto, el "Arbusto en Punta del Calvario" (cerca de la residencia militar de es Soto) ofrece discreción, aunque los usuarios de la web advierten: "Hay que estar alerta porque hay muchos senderistas acechando y si te pones al lío a lo mejor alguno te observa".

Y para los que buscan comodidad y espacio, el parking de los Multicines se presenta como un enorme aparcamiento con cientos de posibles lugares, “solo recomendable para ciertas horas…”, apunta la guía con ironía.

Blablafuck no solo mapea estos lugares, sino que también ofrece consejos de seguridad, horarios recomendados y la “experiencia” de cada rincón y combina humor con advertencias serias para quienes quieran explorar este lado secreto de la isla.