Estos son los escaparates ganadores del concurso de decoración por Sant Valentín en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ya ha dado a conocer a los ganadores del Concurso de Escaparates de San Valentín realizado en colaboración con el grado medio de Actividades Comerciales de sa Blanca Dona. Así, el primer premio ha sido para el escaparate de Perfumerías África; el segundo, para Almacenes Tur; y el tercero, para El barco de papel.

Detrás de cada uno de estos escaparates está el trabajo de los estudiantes. En el caso de Perfumerías África, la decoración la realizaron Sofía Altagracia i Colmenarejo y Keyla Natali Rodríguz Núñez. El escaparate de Almacenes Tur fue decorado por Izan David Calle Martínez y Luca Herrera Chiandetti. Y el de El barco de papel, por Leire María Fernández González y Ainhoa Odera Pacilio.

El escaparate de Almacenes Tur en Ibiza / Ayuntamiento de Ibiza

Desde el Ayuntamiento han trasladado su enhorabuena a los premiados y también a todo el alumnado participante en esta iniciativa.

Las alumnas junto al escaparate de El barco de Papel / Ayuntamiento de Ibiza

La campaña, impulsada por segundo año consecutivo por la Concejalía de Comercio en colaboración con el centro educativo, ha permitido a un total de 40 estudiantes aplicar sus conocimientos en un entorno real, encargándose de la decoración gratuita de los escaparates de los establecimientos participantes. Además de embellecer las calles durante esta campaña especial, el proyecto contribuye a dinamizar el comercio local y a reforzar la formación práctica de la juventud.