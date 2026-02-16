Sant Joan pone en marcha su nueva deixalleria y refuerza la red de recogida selectiva en Ibiza

La nueva deixalleria de Sant Joan ya está en funcionamiento y ofrece a vecinos y empresas un punto fijo donde depositar residuos que no deben acabar en los contenedores habituales, con el objetivo de impulsar la reutilización, el reciclaje y la correcta gestión de materiales especiales y voluminosos.

El presidente de la Xarxa Insular de Deixalleries, Andreu Roig, junto al presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, y la alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí han presentado este lunes la puesta en marcha de la instalación, financiada al 100% por el Consell y que ha supuesto una inversión de 604.494,14 euros (IVA incluido).

Durante la visita institucional, Roig ha señalado que la apertura “da respuesta a una demanda histórica del municipio y mejora la cobertura territorial de la red insular”, al facilitar un servicio “cómodo y próximo” que ayuda a prevenir vertidos incontrolados. Por su parte, la alcaldesa Tania Marí ha destacado “la utilidad directa para la ciudadanía”, que gana un equipamiento “moderno y accesible” para gestionar desde enseres y restos de poda hasta residuos especiales, con horarios amplios y atención especializada.

La deixalleria abrirá de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 19 horas y los sábados en horario de 9 a 17 horas. Los domingos estará cerrada.

Residuos admitidos

Entre las principales fracciones admitidas figuran vidrio, envases ligeros, papel y cartón, ropa y calzado, así como electrodomésticos y aparatos eléctricos y electrónicos, tanto grandes como pequeños (frigoríficos, monitores y televisores, material informático y eléctrico).

También se aceptan residuos especiales, como aceites vegetal y mineral, fluorescentes, tóner, ácidos y bases, aerosoles, radiografías, pilas y baterías (incluidas de plomo, litio o Ni-Cd), pinturas y disolventes, fitosanitarios, CD y DVD, cápsulas de café, bengalas, neumáticos, extintores y bombonas/camping gas, según tipología y condiciones.

En el apartado de voluminosos, la instalación admite chatarra, poda y jardinería, voluminosos, escombros y runa, vidrio plano, colchones, palets, poliestireno expandido y plásticos valorizables.

Residuos no admitidos

La deixalleria no admite medicamentos, residuos no identificados, estiércol animal, vehículos fuera de uso, fracción orgánica, residuos mezclados, residuos sanitarios, embarcaciones y otros envases a presión. Para otros residuos o condiciones de admisión —como cantidad máxima o posibles costes—, el Ayuntamiento recomienda consultar en la propia instalación o en la web de la red insular.

Con esta nueva infraestructura, Sant Joan se incorpora plenamente a la Xarxa Insular de Deixalleries, un servicio orientado a acercar la gestión de residuos a la ciudadanía y avanzar hacia la economía circular.