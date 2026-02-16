Sant Antoni organiza la sexta edición de la feria de empleo ‘Activa’t Portmany’ con 45 empresas y cerca de 800 puestos de trabajo

El Ayuntamiento de Sant Antoni, a través de la concejalía de Fomento del Empleo, organiza la sexta edición de la feria de empleo ‘Activa’t Portmany. Anem per feina’, que se celebrará el viernes 6 de marzo en el polideportivo de Ses Païsses. La jornada contará con la participación de 45 empresas y un stand informativo del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) y ofrecerá cerca de 800 puestos de trabajo.

El objetivo de esta iniciativa es poner en contacto a empresas y personas en búsqueda o mejora de empleo mediante entrevistas breves, facilitando oportunidades laborales y reforzando las contrataciones de personal de cara a la temporada turística.

El concejal de Fomento del Empleo, Miguel Tur, ha destacado “el impacto positivo que esta feria ha tenido en años anteriores, favoreciendo la inserción laboral en el municipio”. Tur ha subrayado que “la posibilidad de realizar entrevistas en un mismo espacio y de forma breve facilita las opciones de encontrar empleo para los que buscan su primera oportunidad o desean reincorporarse al mercado laboral”, y ha recordado que este formato “favorece tanto a los candidatos como a las empresas que buscan completar sus plantillas”.

Para participar es necesario realizar inscripción previa entre el 13 de febrero y el 1 de marzo a través de la web activatportmany.com. Las personas inscritas deberán acudir en el turno asignado el día del evento y llevar copias impresas de su currículum vitae para entregarlas a las empresas participantes.

La feria se organizará en dos turnos de entrevistas: de 9.15 a 11.15 horas y de 11.45 a 13.45 horas.

Orientación y formación para mejorar la empleabilidad

Como en ediciones anteriores, el evento contará con la colaboración de un stand del SOIB, que ofrecerá información sobre orientación laboral y formación, además de servicios de intermediación laboral para las empresas.

Además, el 6 de marzo, se llevará a cabo una formación de apoyo para la mejora de competencias profesionales, de 9.30 a 11 horas en el polideportivo de ses Païsses. La sesión será impartida por una técnica del Punto de Orientación Académica y Profesional (POAP) territorial de Eivissa y Formentera, que presentará su cartera de servicios, la oferta formativa actual y los recursos disponibles para reforzar el perfil laboral de las personas participantes.

Sectores y perfiles demandados

Los perfiles profesionales que se demandan están relacionados con turismo, hostelería y restauración, además de comercio y supermercados, transporte, alquiler de vehículos, mecánica y mantenimiento, ámbito sanitario, seguridad, sector aeroportuario, administración general, calidad, recursos humanos y redes sociales, entre otros.

Entre las empresas participantes figuran, entre otras, Amare Beach Ibiza, Barceló Hotels, Eroski, Grupo Mambo, Ibiza Rocks, Pikes, Ocean Beach, Palladium Hotel Group (TRS), Vibra Hotels, OKU, 7 Pines Resort, WHSmith Spain y entidades como la Asociación Inserta y la Asociación de Comerciantes de Sant Antoni de Portmany.

El evento ‘Activa’t Portmany. Anem per feina’ se enmarca en el Plan Estratégico de Empleo Local de Sant Antoni de Portmany (2023-2025), con la colaboración del SOIB y el patrocinio del Consell de Eivissa.