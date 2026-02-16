Perfil del turista de un día: extranjero, menor de 30 años y en moto alquilada

El impacto del visitante de un día en el sector turístico de Formentera es un factor que suele tenerse en cuenta a la hora de hacer balances sobre la temporada estival. Defensores y detractores exponen sus opiniones sobre esta modalidad de turismo, llegando a plantearse desde la conselleria de Turismo del Consell Insular la posibilidad de imponer una tasa específica para los excursionistas que, según declaraciones del conseller del área, Artal Mayans, «consumen recursos y apenas aportan riqueza».

Desde el Observatorio de datos de la institución insular han tenido en cuenta el comportamiento diferenciado del turista que pernocta en la isla y en su Barómetro turístico anual reflejan sus características.

Así, analizando las respuestas recogidas en las 1.244 encuestas que se realizaron de junio a octubre de 2025 en el puerto de la Savina, Sant Francesc, Sant Ferran, es Pujols y la playa de Migjorn, los datos del Barómetro indican que la mayoría de los visitantes que vienen a Formentera a pasar el día son jóvenes extranjeros, procedentes de Ibiza y que visitan la isla por primera vez.

Para ser más específicos, los sondeos reflejan que, en 2025, un 37% de los turistas de un día eran españoles y entre el 63% restante destacan los italianos, que supusieron un 17% del total de visitantes. Les siguieron los nacionales de Reino Unido, con un 15%; los franceses, que representaron un 6% del total; los alemanes, con un 5%; y los portugueses, con un 2%. El resto del porcentaje, un 19%, aparece agrupado en una categoría llamada «otras nacionalidades», que integra a visitantes de países sin determinar.

Un año antes, en 2024, los españoles eran un 39% del total y los italianos un 24%, mientras que los alemanes suponían un 12% y los procedentes de Reino Unido, tan solo un 8%.

Media de edad

Respecto a la edad, el Barómetro recoge que el 51% de los visitantes que no pernoctaron en Formentera el año pasado tenían menos de 30 años y un 28%, entre 30 y 44 años. Se ha producido un ligero descenso en la edad de los turistas, ya que en 2024 el grupo de edad entre 30 y 44 años representaba un 39% del total y los menores de 30 suponían un 37% de todos los encuestados. El Barómetro indica también que la mayoría de los excursionistas visitan Formentera acompañados de familiares o amigos, aunque no ofrecen datos al respecto.

Si se tiene en cuenta la procedencia de este tipo de turistas, no hay sorpresas: tanto en 2025 como en años anteriores una amplia mayoría llega desde Ibiza. La cifra de visitantes que se desplazó a Formentera desde la isla vecina (ya sean nacionales o no) a pasar el día en 2025 alcanza el 94%, siendo Denia el lugar de origen del 6% restante.

Una vez en la pitiusa del sur, la mayoría de visitantes, un 39%, alquiló el año pasado una motocicleta para desplazarse por la isla. En 2024 y según los datos del Barómetro, solo lo hizo el 29% del total. Un 29% de los turistas eligió tomar un taxi durante su estancia en Formentera la pasada temporada, frente al 22% que eligió ese medio de transporte en 2024. Sorprendentemente, el transporte público fue utilizado tan solo por un 3% de los visitantes de un día en 2025, un remarcable descenso comparado con el 12% que eligió el autobús para sus desplazamientos en 2024. Para terminar, un 7% de los turistas prefirió alquilar un coche para el día la pasada temporada, mientras que el año anterior lo hizo un 12%.

Gasto medio

Sobre el desembolso medio de los visitantes de un día en Formentera, la pasada temporada fue de 64 euros por persona, algo más de la mitad de lo que se gastaron en 2024, cuando los resultados de las encuestas arrojaron una cifra de 119 euros por persona y día.

Los responsables de realizar estas encuestas consideran que esta diferencia en el gasto podría responder a un cambio en la metodología del estudio y al elevado número de encuestas realizadas hace dos años, que en 2025 se redujo considerablemente. De hecho, los datos de años anteriores muestran un gasto medio de entre 65 y 85 euros, una cantidad más cercana a la registrada en 2025.

Para terminar, los datos obtenidos mediante las encuestas determinan que para un 66% de los visitantes de la pasada temporada era la primera vez que venían a la pitiusa del sur y el resto eran repetidores. En 2024, un 61% eran nuevos y el 39% ya había venido anteriormente a Formentera.

Sobre el grado de satisfacción del visitante, el Barómetro no refleja datos diferenciados entre visitantes de un día o aquellos que pernoctan en la isla. Según las respuestas de todos los turistas, un 93% se marchó el años pasado de la isla «satisfecho» y un 7% «insatisfecho», siendo los motivos de esta respuesta los elevados precios, la poca oferta de ocio nocturno, los comercios y el tráfico.