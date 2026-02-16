Así son las nuevas villas de lujo en venta en Ibiza

El portal inmobiliario Idealista tiene en venta una promoción exclusiva de doce villas de nueva construcción situada en la zona de Siesta, en Santa Eulària. El nuevo proyecto de viviendas de alta gama se presenta como una propuesta "para quienes buscan una experiencia mediterránea de alto nivel, con un diseño contemporáneo integrado en el entorno natural y pensado para disfrutar del clima y el estilo de vida de Ibiza durante todo el año".

El precio de cada villa es de 4.930.000 euros y la previsión de finalización y entrega del proyecto está fijada para 2028, según detalla el anuncio.

Cada una de las villas se plantea como una vivienda de gran formato: cinco dormitorios y más de 618 metros cuadrados construidos, "con espacios amplios y acabados de alta calidad". El proyecto subraya una arquitectura funcional que busca maximizar la luz natural, con una distribución orientada a mantener confort y privacidad.

Piscina privada, terrazas y jardines mediterráneos

Además de las estancias interiores, el anuncio pone el foco en los exteriores. Las villas incluyen vistas al mar desde zonas de estar, terrazas y azoteas, y añaden espacios privados diseñados para el descanso y el entretenimiento.

Todas las viviendas cuentan con una piscina privada de entre 45 y 65 m²; terrazas, porches y solariums de entre 128 y 144 m²; grandes ventanales y distribución fluida hacia el exterior y jardines mediterráneos privados. También de aparcamiento privado.