Esta es la nueva residencia de los lunes de Hï Ibiza esta temporada

All I Need, la marca global creada por el dj y productor Andrea Oliva, dará un paso clave en su evolución este verano de 2026 con una nueva residencia en Hï Ibiza. La propuesta tomará el control de la sala Club cada lunes, del 1 de junio al 5 de octubre, en una programación que, según la organización, regresa “más fuerte que nunca” y supone un hito en la consolidación internacional del proyecto.

Para Oliva, además, el movimiento tiene un componente simbólico: la sala Club de Hï Ibiza fue el espacio en el que firmó su primera residencia en el año inaugural del venue. Ahora vuelve al mismo escenario al frente de una marca con identidad propia, comunidad y una visión creativa definida, no solo como artista.

Considerado una figura de referencia en la isla, Andrea Oliva es uno de los nombres más respetados de la escena electrónica internacional. Su estilo, centrado en la pista de baile, combina grooves hipnóticos con momentos de mayor carga emocional, construyendo un sonido reconocible en el que la música ocupa el foco principal.

La trayectoria del artista incluye actuaciones en festivales como Tomorrowland, Coachella, Sonus o DGTL, además de sesiones en plataformas como Mixmag Lab y Boiler Room, que han reforzado su reputación vinculada a la autenticidad y el criterio artístico.

Una marca que va más allá del club

All I Need ha crecido de forma sostenida en los últimos años con citas destacadas en Zamna Tulum, un festival de montaña en Suiza y presencia en el escenario principal del Street Parade de Zúrich, además de una temporada de invierno y showcases internacionales que han fortalecido su identidad como algo más que una fiesta: un movimiento alrededor de la música, la conexión y la atmósfera.

Ese salto internacional se reflejará en la residencia de Hï Ibiza, donde cada lunes la sala Club acogerá line ups cuidadosamente curados, combinando talento emergente con headliners internacionales, alineados con la dirección musical y el espíritu de la marca.

Solèy en el Theatre y la narrativa “Connecting Cultures”

En paralelo, el Theatre estará liderado por Francis Mercier con Solèy, aportando, según la nota, "una dimensión sonora complementaria que amplía el alcance cultural de la noche y refuerza la narrativa 2026 del club bajo el concepto connecting cultures"·.

“Dos salas, dos energías, una visión compartida”: unir comunidades globales a través de la música. Con este nuevo capítulo en Hï Ibiza, All I Need se presenta como un paso decisivo tanto para Andrea Oliva como para el recorrido internacional de la marca.

Las entradas y mesas VIP ya están disponibles en la web de Hï Ibiza.