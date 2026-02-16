Música y pintura en directo en el III Festival de Música Jove de Ibiza

El III Festival de Música Jove presenta este domingo el cuento musical ilustrado El Petit Vesí, una propuesta que une música y pintura en directo. El artista ibicenco Antoni Marí ‘Tirurit’ pondrá imagen a la historia con sus dibujos sobre el escenario, junto al saxofonista Pere Prieto y el pianista Joan F. Ballesteros.

La obra ofrece una versión libre del clásico El Petit Príncep de Antoine de Saint-Exupéry. La adaptación traslada la acción a la Ibiza turística actual y retrata algunos de sus conflictos más conocidos. El protagonista, el Petit Vesí, intenta conservar su rutina y disfrutar de los pequeños placeres, como el cuidado de su rosa. Un día, un turista ocupa el apartamento contiguo, el B612, con la intención de vivir ocho jornadas intensas y ruidosas. El niño, con paciencia y dibujos, busca que su vecino descubra otra forma de disfrutar de la isla y tome conciencia de la cara menos amable del turismo de masas.

El relato aborda cuestiones como el alquiler turístico, la especulación, el problema de las serpientes y la sobreexposición digital, siempre desde la mirada infantil. El concierto se dirige a público familiar, con edad recomendada a partir de seis años. Durante la función, Tirurit creará ilustraciones en directo que aparecerán en la pantalla del teatro, mientras los músicos interpretarán piezas de distintos autores y épocas. La selección musical reforzará las emociones de cada escena y marcará el ritmo del cuento.

Los tres artistas impulsaron este proyecto músico-visual tras el éxito de Els Colors de la Música (2025), que formó parte de la edición anterior del festival.

El Petit Vesí llegará al escenario de Can Ventosa el domingo 22 de febrero a las 18.00 horas. Las entradas cuestan cinco euros y están disponibles en la web del Festival Música Jove. El Ayuntamiento de Ibiza organiza el certamen bajo la dirección artística de Elvira Ramon.

Trayectoria de los artistas

Antoni Marí ‘Tirurit’ (Ibiza, 1978) ejerce como maestro en el CEIP Puig d’en Valls desde hace dos décadas y cultiva la pintura desde la juventud. Su obra ha formado parte de exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera de la isla. También firma carteles e ilustraciones para libros educativos y cuentos infantiles.

Pere Prieto (Ibiza, 1979) imparte clases de música en el IES Sa Serra y desarrolla una trayectoria como periodista en diversos medios. Compagina la docencia y la interpretación con la investigación musical. Publicó como coautor dos volúmenes sobre la música en Ibiza con la Editorial Balàfia Postals.

Joan F. Ballesteros dirige, compone y produce proyectos musicales, corales y pedagógicos. Además, ofrece cursos universitarios sobre dirección de coro, orquesta y banda. En la actualidad asume la dirección de la Escuela Municipal de Música de Sant Joan.