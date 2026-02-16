Magia, honda ibicenca y reflexión sobre el futuro: el Casino des Moll reanuda su programación

El Casino des Moll reemprende su actividad cultural y social con una programación de propuestas abiertas al público, que se desarrollarán los jueves a las 19.30 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo, salvo en el caso del taller de magia, que requiere preinscripción.

La primera de las actividades ya tuvo lugar el pasado jueves 12 de febrero, con un recorrido por la historia de la ciudad de Ibiza a cargo de Rosa Vallés, catedrática de Geografía e Historia. La profesora acompañó su intervención con numerosas imágenes de Dalt Vila, además de planos y documentos antiguos, para explicar la evolución de la trama urbana, especialmente vinculada al puerto y a las murallas, desde las fenicias hasta las actuales renacentistas, pasando por etapas islámicas y medievales.

La programación continúa este jueves 19 de febrero con un taller de magia impartido por Agustí Prades, periodista. La propuesta incluirá técnicas y juegos con cartas, además de otros trucos para compartir en familia o con amigos. El taller está orientado a mayores de 8 años y para participar es necesario inscribirse a través de WhatsApp en el 626 424 525 o por correo electrónico en info@casinodesmoll.com .

La siguiente cita será el 26 de febrero, con una charla sobre el tir amb bassetja (tiro con honda tradicional) a cargo de Pep Ribas, conocido por difundir esta disciplina en distintos países. En su intervención abordará su experiencia y el interés creciente que despierta esta práctica, además de explicar técnicas para dominarla. Según detalla el Casino des Moll, el próximo mes de octubre se celebrará en Ibiza la Copa del Mundo de esta modalidad, con participación de deportistas de más de 30 países.

La agenda se extenderá hasta el 5 de marzo, con la presencia del profesor, escritor y filólogo ibicenco Bernat Joan i Marí, que ofrecerá un análisis de la situación cultural, económica y social actual bajo el título “La Eivissa a la que deberíamos aspirar”, con una mirada a retos y oportunidades de la isla y un planteamiento de futuro compartido.

Todas las actividades están abiertas tanto a socios y socias del Casino des Moll como al público general.