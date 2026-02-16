Migración
La llegada de pateras a Baleares desciende un 25% en este inicio de año
338 migrantes han arribado al archipiélago en las primeras semanas de 2026
Europa Press
Un total de 388 personas migrantes han llegado en patera a Baleares en lo que va de año, lo que supone un descenso interanual del 24,8%, de acuerdo a los datos publicados este lunes por el Ministerio del Interior, referentes al periodo correspondido entre el 1 de enero y el 15 de febrero.
Durante el mismo periodo de 2025 llegaron al archipiélago 516 migrantes, es decir, 128 más que este año. El número de pateras arribadas también ha descendido de las 22 hasta las 17, es decir, un 22,7% menos. Se trata del primer descenso registrado en Baleares desde que Interior empezó a desagregar estos datos a mediados de agosto de 2025.
Un total de 3.145 migrantes han llegado de forma irregular a España entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2026, lo que supone un 61,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando arribaron 8.107. Aunque baja en Baleares, sigue subiendo en Ceuta y Melilla, hasta donde han llegado un 568% más personas en lo que va de año que en el mismo periodo del anterior.
El informe revela que en lo que va de año por vía marítima han llegado este 2026 a España 2.163 migrantes, un 72,8% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se produjeron 7.960 llegadas. Este 2026 han arribado en 51 embarcaciones, 132 menos que el año anterior.
Un descenso inédito
También señala que por vía marítima han arribado 581 migrantes a la Península (241 menos que el año pasado) y 388 a Baleares (128 menos que en 2025). De este modo, las llegadas de migrantes de forma irregular a Baleares han bajado por primera vez desde que se desagregan los datos oficiales (15 de agosto del año pasado).
Respecto a las Islas Canarias, han entrado este año al archipiélago 1.194 migrantes, un 82% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2025 (6.622). Este año han llegado a bordo de diez embarcaciones, un 90,1% menos que el año pasado, con 101.
En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 982 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 568% más que en el mismo periodo del año anterior.
Así, a Ceuta han llegado 962 migrantes, 825 más que el año pasado, mientras que a Melilla lo hicieron 20, cuando en 2025 hasta la misma fecha se habían producido diez llegadas. Por vía marítima no se han producido llegadas, según Interior.
Suscríbete para seguir leyendo
- El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
- Instalan ocho nuevos radares en Ibiza: están en estas carreteras
- Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
- Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
- El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
- Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
- Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
- Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza