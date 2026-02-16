La consolidación de Balears como la comunidad autónoma con mayor impacto de la inmigración. El estudio ‘La inmigración en España: retos, impacto y políticas’, elaborado para la Fundación Funcas, explica que las islas encabezan ya el ranking nacional de presencia de población nacida en el extranjero. La inmigración ha dejado de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en un factor estructural transformador de la economía, la sostenibilidad demográfica del país, el mercado laboral...

Llama la atención

La solicitud del Ayuntamiento de Ibiza para que se declaren «zonas turísticas saturadas y en reconversión» ocho puntos del municipio, prácticamente todos, con un importante peso en el sector del turismo, además del residencial. Son ses Figueretes, Talamanca, Platja d’en Bossa, ses Figueres, es Viver, Dalt Vila, la Marina y es Prat de Vila. Es el segundo municipio balear que solicita esta medida.

La dotación el año pasado a autónomos y pymes pitiusas de un total de 12 millones en créditos por parte del ISBA (Sociedad de Garantía Recíproca). El pasado ejercicio se formalizaron 110 créditos desde Ibiza y Formentera con una media de 116.000 euros por operación.