Izan Llunas roza el podio en la final del Benidorm Fest
El cantante de Ibiza Izan Llunas se quedó a sólo un paso del podio en la final del Benidorm Fest 2026, en la que terminó cuarto, con 139 puntos. Llunas, que defendió en el escenario ‘¿Qué vas a hacer?’, destacó especialmente en el voto demoscópico, donde fue el más respaldado de todos los finalistas, con 48 puntos. Tony Grox & Lucycalys ganaron el festival.
