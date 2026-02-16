Un proyecto de Ibiza empodera a mujeres víctimas de violencia de género con apoyo psicológico y defensa personal

Durante los últimos cuatro años, la asociación sin ánimo de lucro Via Oberta, ha desarrollado en Ibiza y Formentera un proyecto innovador que combina defensa personal femenina, acompañamiento psicológico y educación en valores, destinado a mujeres de entre 18 y 50 años que han vivido situaciones de violencia de género.

Este programa, que ha demostrado resultados positivos en la recuperación emocional y social de las participantes, da un paso más este año al contar con la subvención oficial de Vitality, organización centrada en la salud, seguridad y bienestar integral de las personas y empresas y la Fundación Ubuntu África, organización sin ánimo de lucro dedicada a la cooperación internacional y a la acción social, la cuál tiene como propósito reconocer e impulsar iniciativas de entidades no lucrativas que contribuyan a mejorar la realidad socioeconómica y la calidad de vida en España de determinados colectivos vulnerables, entre ellos, la Violencia de Género.

“En base a la experiencia que tenemos de estos 4 años, hemos visto que ayuda a mejorar a las mujeres y se sienten mucho mejor”, asegura Magí Ferrer Tomàs, coordinador del proyecto y gerente de Via Oberta. Mientras que en ediciones anteriores el programa se sostenía con donativos privados, ahora la financiación formal garantiza una estructura más consolidada y segura. “La diferencia con los proyectos anteriores es que este año hemos presentado el proyecto y ha salido positivo, nos han aprobado la subvención para llevarlo a cabo”, añade Magí.

Se estima que el programa tome forma entre Marzo y Abril de este año y el desarrollo del mismo será durante 3 meses, en grupos reducidos de 10 mujeres máximo, asegurando un espacio cercano y focalizado en cada participante. Cada semana, las integrantes realizarán cuatro horas de actividad: dos de defensa personal femenina, una sesión grupal de apoyo psicológico y una sesión individual con profesionales especializados. Todas las actividades se llevarán a cabo en el Centro Multidisciplinar Budoka en Ibiza, que cuenta con instalaciones adaptadas tanto para la práctica deportiva como para el acompañamiento psicológico individual y grupal.

Sala de King Boxing en Centro Multidisciplinario Budoka / Instagram @viaoberta

Promover valores: respeto, empatía y disciplina

El programa no solo enseña técnicas de defensa personal, sino que busca reconstruir la autoestima y la autonomía de las mujeres, ayudándolas a gestionar el estrés, la ansiedad y las secuelas emocionales del trauma. Además, promueve valores como respeto, disciplina, empatía y cooperación, mientras fomenta la socialización y la creación de redes de apoyo entre las mujeres del grupo. “Nos han aprobado el proyecto porque mostramos resultados verídicos: ha bajado el estrés, tienen más empatía, se ha quitado el trauma y el miedo. Esto nos hace fuertes para seguir adelante”, señala el coordinador.

El acceso al programa se realiza mediante derivaciones de la Oficina de la Dona de Ibiza y Formentera, servicios sociales y otros profesionales especializados, garantizando que las mujeres que más lo necesitan puedan participar. “Después del proyecto, si necesitan apoyo, no las dejamos en manos de Dios. Ellas tienen nuestros teléfonos y pueden acercarse cuando lo necesiten. Queremos que sean autosuficientes y libres”, explica el gerente.

La relevancia del proyecto queda también reflejada en los datos de violencia de género en las islas: según VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género) y como publicó Diario de Ibiza, en junio de 2024 se registraron 668 mujeres víctimas en Ibiza y 51 en Formentera; entre enero y marzo de 2025 se presentaron 287 denuncias referidas a 221 mujeres. “Hay muchas mujeres que se encuentran en esta situación, y es importante ofrecerles herramientas para salir adelante”, subraya Magí.

A su vez, dicho proyecto se consolida como una intervención integral y efectiva, orientada a que las mujeres recuperen la confianza, fortalezcan su autonomía y avancen hacia una vida libre de violencia. “Queremos que las mujeres recuperen la confianza, fortalezcan su autonomía y avancen hacia una vida libre de violencia”, concluye Magí, destacando que la continuidad del apoyo y la posibilidad de volver al programa fortalecen la sensación de seguridad y empoderamiento entre las participantes.

Sobre Vía Oberta

Via Oberta es una ONG activa en Ibiza desde hace más de una decada, con experiencia en proyectos sociales, educativos y de cooperación internacional. Su labor se centra en la acción social, la educación en valores y el apoyo a grupos vulnerables. En la actualidad lleva de manera activa diferentes proyectos en Nepal, relacionados con infraestructuras hídricas, soporte familiar, alimenticio, escolarización y sanidad. En Ibiza y Formentera además de este proyecto de empoderamiento para la mujer, tienen soporte al primer niño nepalí apadrinado, colaboracion con la alianza por el agua de ibiza y formentera y proyecto de educación en valores a través de artes marciales a los niños y niñas con riesgo de exclusión social de Ibiza y Formentera.