'El petit vesí', un cuento musical que se ilustrará en directo en el III Festival de Música Jove

El III Festival de Música Jove, organizado por el Ayuntamiento de Ibiza bajo la dirección artística de Elvira Ramón, estrena este domingo el cuento musical ilustrado 'El Petit Vesí', concierto que cuenta con la actuación y la pintura en directo del artista Antoni Marí 'Tirurit', acompañado de la música del saxofonista Pere Prieto y Joan F. Ballesteros al piano. La actuación se planea celebrar el 22 de febrero a las 18:00 en Can Ventosa y las entradas tienen un coste de 5 euros, afirman desde el Ayuntamiento.

El cuento contiene un argumento basado en El Principito de Antoine de Saint Exupéry. Esta adaptación traslada la acción a la Ibiza de la actualidad y retrata sus problemáticas más habituales. El protagonista es 'el Petit Vesí', "un niño que intenta mantener su rutina y gozar de los pequeños placeres, como cuidar de su rosa", explica el Ayuntamiento. "Un día, pero, un turista se instala en el apartamento de al lado, el B612, para pasar ocho días de vacaciones muy intensos y ruidosos", aclaran desde el consorcio: "Con mucha paciencia y sus dibujos, 'el Petit Vesí' intentará que el turista aprenda a gozar de la vida de otra manera y que tome conciencia de la otra cara del turismo de masas", en definitiva.

Según el Ayuntamiento: "El cuento muestra, desde la perspectiva de un niño, algunas situaciones como el alquiler turístico, la especulación, el problema de las serpientes y la sobreexposición digital, en un concierto que estará dirigido al público infantil y familiar, con una edad recomendada a partir de los 6 años". En la actuación, Marí dibujará en directo, dibujos que se proyectarán en la pantalla del teatro de Can Ventosa, mientras los músicos "interpretarán música de diversos autores y épocas, con una selección de obras de gran atractivo, que, además, ayudarán a transmitir las emociones de cada momento", explican desde el Ayuntamiento.

Quiénes son los artistas

El pintor Antoni Marí 'Tirurit' nació en Ibiza el año 1978, desde hace 20 años que es maestro del CEIP Puig d'en Valls y es un apasionado de la pintura desde muy joven. El Ayuntamiento asegura que "ha participado en exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera de la isla, además de elaborar carteles e ilustraciones de diversos libros educativos y cuentos infantiles". El saxofonista ibicenco, Pere Prieto, nació en Ibiza en 1979, es profesor de música en el instituto Sa Serra y periodista con una larga trayectoria en medios de comunicación varios. "Combina su tarea como músico con la investigación musical", comenta el Ayuntamiento, "últimamente ha publicado como coautor dos volúmenes sobre la música en Ibiza, 'La Música a Eivissa', de la editorial Balàfia Postals. Al piano estará Juan F. Ballesteros, "director, compositor, pianista, escritor y productor musical con multitud de proyectos musicales, corales y pedagógicos", aclaran desde el Ayuntamiento: "Además de impartir cursos de nivel universitario sobre dirección de coro, orquesta y banda, es actualmente el director de la Escuela Municipal de Música de Sant Joan de Labritja".