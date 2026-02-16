Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza se consolida como uno de los destinos favoritos de los extranjeros para comprar vivienda en España

En el tercer trimestre de 2025, el mercado inmobiliario balear registró un precio medio de 5.177 euros por metro cuadrado, impulsado por la fuerte demanda extranjera y la limitación de suelo

VIsta de pisos y viviendas en Ibiza.

VIsta de pisos y viviendas en Ibiza. / Vicent Marí

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Las Baleares y, por ende, Ibiza se consolidan como uno de los destinos favoritos de los extranjeros para comprar vivienda en España. Según el último informe de Fotocasa basado en datos del Registro de la Propiedad, durante el tercer trimestre de 2025, las operaciones realizadas por compradores extranjeros representaron el 13,58% del total de compraventas en el país, un dato que refleja el creciente protagonismo de la demanda internacional en el mercado inmobiliario español. Sin embargo, la distribución de estas compras no es homogénea. La presencia extranjera se concentra principalmente en zonas costeras y en las islas, mientras que en el interior de la península y algunas provincias del norte su protagonismo disminuye notablemente.

En este contexto, las Baleares destacan como uno de los mercados más internacionales. Durante el tercer trimestre de 2025, casi 3 de cada 10 compraventas (29,46%) en la comunidad fueron realizadas por extranjeros, cifra que refleja el atractivo de la isla más allá del turismo estacional. El estilo de vida insular, la oferta limitada de suelo y el entorno natural convierten a Ibiza y al archipiélago en un destino muy deseado para quienes buscan una vivienda con un ritmo de vida más pausado y conexión con la naturaleza.

En cifras absolutas, en España se registraron casi 23.700 compraventas de vivienda por parte de extranjeros durante ese trimestre. Las comunidades autónomas con mayor peso de compra extranjera fueron, además de Baleares, la Comunitat Valenciana (27%), Canarias (25,3%), Región de Murcia (21,89%), Cataluña (15,05%) y Andalucía (12,96%).

"Por provincias, la tendencia se concentra en zonas turísticas y residenciales: Alicante (43,29%), Málaga (31,84%), Santa Cruz de Tenerife (29,56%) y Illes Balears (29,46%), seguidas de Girona, Murcia, Las Palmas, Almería y Tarragona. En contraste, en grandes áreas metropolitanas como Barcelona (13,78%), Valencia (11,25%) o Madrid (6,83%), la compra extranjera es menos intensa pero continúa siendo significativa", matiza el informe.

El precio del metro cuadrado en las islas

El mercado balear no solo se caracteriza por su demanda internacional, sino también por sus precios. Según datos de diciembre de 2025, el precio medio de una vivienda en las Baleares era de 5.177 euros por metro cuadrado, reflejando tanto el atractivo del territorio como la presión de la demanda extranjera.

