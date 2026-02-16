Menos horas de guardia y un estatuto propio: las reivindicaciones de los médicos de Ibiza en su primera jornada de huelga

'Hora trabajada, hora cotizada', 'No es una guardia, es explotación legalizada, 'Sin dormir, sin parar, un error puede matar' o 'En huelga por un estatuto médica', son algunos de los mensajes que se leen en los carteles reivindicativos que pueden leerse en la entrada del Hospital Can Misses este lunes, en la primera jornada de huelga indefinida convocada por algunos sindicatos ante la falta de acuerdo con el Ministerio de Sanidad por la creación de un estatuto médico, independiente del estatuto marco presentado por Sanidad, que acordaron el pasado 26 de enero con los sindicatos Satse-FSES, CCOO, UGT y CSIF. Esta primera jornada de huelga ha tenido un seguimiento del 90% en el ámbito hospitalario y del 70% en atención primaria, según las cifras facilitadas por el Sindicato Médico Balear (Simebal), que, además, destaca el especial seguimientro entre los médicos más jóvenes y en servicios como Anestesia, que ha tenido un seguimiento del 95%, "lo que ha generado un gran impacto en las intervenciones quirúrgicas". Por el momento, Salud no ha facilitado ningún dato de consultas, operaciones y pruebas que se han tenido que suspender por la huelga.

Poner fin a las guardias de 24 horas y a la sobrecarga laboral son una de las principales reivindicaciones de los profesionales médicos, que rechazan un estatuto marco y reclaman uno propio para los médicos. Según dicho estatuto marco, las jornadas ordinarias no podrán tener una duración de más de 12 horas, aunque se contempla que "de carácter voluntario y bajo ciertas condiciones puede ampliarse a 24 horas". En cuanto a las guardias, estas se reducen de 24 horas a 17 horas, "salvo situaciones excepcionales que permiten llegar a 24 horas, como por ejemplo fines de semana o puestos de difícil cobertura, y siempre con acuerdo del trabajador y evaluación previa de riesgos", cita el acuerdo marco. Sobre la voluntariedad de las guardias, otra de las reivindicaciones, el estatuto marco estable que por la "actual situación de las plantillas" no es posible implantar esta medida, por lo que contempla con carácter "prioritario" "iniciar una estrategia a largo plazo de racionalización de plantillas y de adaptación de las necesidades de recursos humanos para evitar la sobrecarga de los profesionales".

Médicos protestan en la entrada de Can Misses / J.A. Riera

"No nos representa. Estamos aquí para reivindicar un estatuto propio del médico y del facultativo que incluya todas las demandas, reclamaciones y lo que denunciamos frente al ministerio", explica David Fernández, portavoz del sindicato Simebal en Ibiza, micrófono en mano frente a la concentración. Fernández denuncia que las peticiones que el colectivo ha realizado ante el Ministerio han sido "ignoradas", y asegura: "Llevamos años denunciando que nuestras condiciones pueden ser muy mejorables". Frente a más de una cincuentena de médicos que se han concentrado en la mañana del lunes frente al Hospital Can Misses, Fernández denuncia: "Necesitamos una reglamentación acorde a las condiciones de trabajo que el resto de trabajadores públicos está consiguiendo. Nuestro colectivo se está quedando atrás y nuestra normativa está caduca, con unas condiciones de precariedad y y retribuciones inadecuadas".

Fuga de médicos

Las consecuencias de estas "condiciones precarias", explica Fernández, es la fuga de muchos médicos del sistema nacional de salud pública. "Los médicos se van. A la sanidad privada. O al extranjero, donde se les reconoce y retribuye mejor", lamenta el portavoz de Simebal. Como consecuencia de esto, cuenta, la sanidad pública se está viendo deteriorada. "Cada vez es más difícil que te atienda tu médico de cabecera, las listas de espera y las listas quirúrgicas son cada vez más largas y las plantillas médicas no están bien dimensionadas", lamenta Fernández, quien recalca que "la mejora de los derechos laborales de los médicos repercute directamente en la calidad asistencial a los pacientes". Las palabras de Fernández son acogidas con aplausos y vítores entre los médicos asistentes que, concluida la concentracion, se dirigen con sus pancartas al salón de actos del hospital, donde leen un manifiesto, hacen una ronda de preguntas para aclarar dudas y debaten sobre la situación actual. Sentados en la mesa junto a Fernández se encuentran la médico adjunto del servicio de Pedriatría Cristina Ferrer y el médico residente de cuarto año Enrique Luna, quienes comparten su experiencia e impresiones.

Enrique Luna, David Fernández y Cristina Ferrer en la lectura del manifiesto / J.A. Riera

"Necesitamos que las guardias computen como horas trabajadas en la seguridad social", afirma en su intervención Ferrer, quien añade: "Una guardia realmente es otra jornada laboral, nos obligan a hacer una doble jornada laboral". La médico recuerda que es "necesario", ya que "el médico que te tiene que operar de madrugada es el mismo que ha empezado su jornada a las 8 de la mañana". La pediatra lamenta que se haya "normalizado" esta situación y reflexiona lanza un par de reflexiones al público. "¿Cuántos de nuestros hijos quieren ser ahora médicos? Cuando antes era un orgullo. Y quienes tenemos como pareja otro médico, ¿cuántas veces coincidimos todos en casa juntos?".

Por su parte, Luna afirma no tener claro si continuar ejerciendo en España o si se marchará al terminar su residencia. "Viendo las cosas en España y en otros países, no hay comparación", dice el joven, quien cuenta que "los horarios están más reglados en Europa y hay países en los que incluso se han suprimido las guardias de 24 horas". Luna cuenta también que "desde el primer día" se ha visto realizando el trabajo propio de un médico adjunto "ante la sobrecarga de trabajo de estos". "Mi hija también es médico y está ahora mismo en su tercer año de residencia. Pero en Alemania", interviene Fernández tras oír la experiencia de Luna. También se anima a alzar la voz uno de los asistentes entre el público para lamentar: "Formamos médicos de gran calidad para que luego aprovechen su servicio en Europa, donde tienen mejores condiciones".