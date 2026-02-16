¿Tienes una consulta o una operación durante la huelga médica en Ibiza? Esto es lo que tienes que hacer

"Llevo meses esperando que me dieran cita en Traumatología y, ahora que por fin iban a verme, hay huelga. No sé qué hacer". "Tenía una consulta en Oftalmología y no sé si ir o no ir". "¿Cómo puedo saber si me van a operar o no? Era este miércoles". Son sólo algunas de las muchas dudas que pacientes de Ibiza y Formentera se plantean estos días. La huelga de médicos ha caído como un jarro de agua fría, sobre todo en aquellos que llevan meses en lista de espera, aguardando una cita con un especialista o pendientes de entrar en quirófano. La incertidumbre, saber si les van a atender o no, les tiene en vilo desde hace unos días, cuando se dieron cuenta de que el paro convocado podía afectar a su cita.

Salud ha lanzado un aviso en la que informa de la huelga, desde este lunes 16 al viernes 20, en contra del Estatuto Marco: "Puede afectar al funcionamiento normal de los centro ssanitarios". En concreto, señala que puede interferir con consultas programadas, pruebas que no sean urgentes y cirugías no prioritarias.

Muchos confían en que alguien les llame para confirmar o anular la consulta o la operación, pero eso es algo que, en la mayoría, por no decir la práctica totalidad, de los casos, no va a pasar, informan desde el Servei Balear de Salut. Conscientes del problema que supone para los usuarios, dan una serie de indicaciones para cómo actuar estos días, tanto en Primaria como en el Hospital. Eso sí, destaca que los servicios de Urgencias, tanto en los centros de salud como en Can Misses, tienen servicios mínimos del 100%, es decir, que contarán con los mismos profesionales que cualquier día.

Atención Primaria: ir al centro de salud y esperar

Los centros de salud contarán, de 8 a 15 horas con mínimo un médico y un pediatra (si ese ambulatorio cuenta con él). Dos médicos en el caso de los centros que cuenten con más de 20.500 tarjetas sanitarias asignadas.

Los pacientes tienen que acudir a sus citas y comprobar si su facultativo ha ido o no a trabajar. Desde el Ib-Salut destacan que los profesionales no tienen la obligación de notificar si van a secundar la huelga o no, de manera que no hay manera de saber con anterioridad si un médico pasará consulta o no. "Hasta que no se inicia la mañana, a las 8, no lo sabemos y no podemos anticipar", indican. "Los pacientes tienen que ir y se encontrarán si les atienden o no", insisten.

En el caso de que finalmente su médico se haya sumado al paro y no le atiendan tiene dos opciones. Si se trataba de una cita por un caso puntual con cierta gravedad deberá acudir a las Urgencias del centro de salud. Si era una cita que puede esperar tendrá que volver a pedirla, bien por teléfono, a través de la app o, ya que se encuentra en las instalaciones, al marcharse en el mostrador.

Hospital Can Misses: si no le llaman, hay que acudir

Desde Salud destacan que en el Hospital Can Misses y el de Formentera, como en el resto de hospitales de las islas, hay servicios (además del de Urgencias) que también tienen decretados servicios mínimos del cien por cien al considerarse de existencia vital: Oncología, UCI, Hematología, Radioterapia, Cirugía Oncológica, Diálisis, Hospital de Día y Farmacia hospitalaria. Así que estas consultas y operaciones se llevarán a cabo como estaba previsto.

Otros servicios contarán con servicios mínimos del 50%: Hematolgía y Hematoterapia. Mientras que servicios centrales contará, mínimo, con un 30% del personal, indican desde Salud antes de señalar que el resto de servicios que cuenten con pacientes ingresados contarán con unos servicios mínimos que son los mismos que en un día festivo, pero con un profesional más.

En el caso de los pacientes que entre este lunes y el viernes estén citados para una consulta, una prueba o una operación deberán acudir al hospital a la hora prevista. Al igual que ocurre en los centros de salud, hasta el inicio de la jornada de los profesionales no se sabrá si secundarán o no la huelga. En la medida de lo posible, se intentará avisar a los pacientes, especialmente a aquellos que ingresan para una operación, pero Salud no puede garantizarlo, así que pide a todos los usuarios que acudan.

En el caso de que se anule su cita, prueba o intervención quirúrgica no tendrán que hacer nada, ya que será el propio centro quien reprogramará la cita. Se recolocará a estos pacientes perjudicados por el paro "en el primer hueco disponible" de la agenda, pero esto no garantiza que vaya a ser de forma inmediata. "No puedes perjudicar a alguien que tiene cita la semana que viene para atender a estos pacientes citados para ésta", justifican desde Salud. Es decir, que tras meses esperando se pueden encontrar con que tienen que volver a aguardar meses.

Tanto en el caso de Atención Primaria como en el de los hospitales de las Pitiusas, desde Salud indican a los pacientes que, si empeoran, se dirijan a los servicios de Urgencias o llamen al 061. Además, recuerdan que pueden presentar reclamaciones acudiendo al servicio de Atención al Paciente o de forma telemática.