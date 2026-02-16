Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef en Ibiza: "Las empresas tienen muy malas experiencias con los empleados y la vivienda de temporada"

"Ya hace tiempo que el ser local, ser de aquí, y tener una vivienda es un plus importante para las empresas, nos da mucha tranquilidad", comenta Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef, en la presentación de la feria de empleo 'VesXFeina'. Valora la "inteligencia" de poner a la "administración cerca de las personas, cerca de las necesidades de los trabajadores, de los emprendedores y, sobre todo, también, cerca de las necesidades de la empresa", en relación a la propuesta de la segunda edición de 'VesXFeina'. En este sentido, quiere "animar a todas las personas, a todos los trabajadores a que acerquen a esta cita".

Sobre los problemas que tienen las empresas para encontrar a personal en Ibiza y Formentera explica: "Las empresas tenemos muy malas experiencias con los empleados y la vivienda de temporada, que les hacen todo tipo de barbaridades. Al final, quien tiene el problema acaba siendo la empresa, cuando a un trabajador se le sube el alquiler, de mala manera, en mitad de temporada", expresa Rojo.

"Las empresas lo que queremos es talentos y que el talento se nos quede", reivindica el presidente de la Pimeef: "En una empresa pequeña, sabrás cuáles son sus necesidades y sus aptitudes [de los trabajadores] y sabes si realmente la gente quiere seguir progresando o tiene capacidad". En este sentido, anima a los empresarios "a facilitar al máximo la calidad de vida y la calidad de la contratación que hay que ofrecer hoy en día a sus empleados", al igual que hace un llamamiento: "Si tú no estás contento en tu trabajo, no digo solo en lo económico, sino en el entorno laboral", que el trabajador "busque algo mejor, que seguramente lo va a encontrar", asegura Rojo. Asimismo que "no sea que las exigencias tripliquen su valor".

Las prácticas en las empresas

También critica una figura que "odia", porque le parece una "explotación", que es la del becario: "Lo digo desde el mundo laboral, dónde se ha visto que alguien esté haciendo de becario en una empresa sin cobrar un solo euro. Al final, se desmotivan porque les estamos robando", lamenta Rojo. "Las prácticas de las empresas las tendríamos que potenciar mucho más, que las empresas no lo viéramos como un lastre", continúa. Por su parte, Julia Torres Gregorio, directora de l'oficina del SOIB a Eivissa i Formentera, en la presentación de la feria aclara que: "La formación profesional ya está implantada en la FP Dual, toda la FP incorpora prácticas laborales obligatorias. Ahí tenemos mucho trabajo por hacer", estima Torres.

"Estamos hablando de que prácticamente en todos los sectores hace falta mano de obra cualificada", manifiesta Rojo, que explica que aunque en la mayoría de empresas se ofrezca formación a los trabajadores "si quieres trabajar en carpintería, fontanería, sectores industriales, electricidad... tienes que tener un mínimo de formación", ejemplifica. Rojo dice que hay que "mantener ese talento local, no permitir que nuestros jóvenes tengan que salir fuera de la isla porque no encuentran el puesto de trabajo que necesitan". Analiza a su vez los cambios que se han dado en el mercado laboral: "Hoy en día la formación ya no es un problema porque somos las propias empresas quienes ofertamos esa formación para que se adapten".

Rojo pone un ejemplo muy claro sobre cómo ha cambiado la formación en el trabajo, en torno a los cambios tecnológicos que se están dando: "El mecánico náutico de hace diez años hacía mecánica pura, pero hoy en día la mecánica náutica es totalmente electrónica. Todo eso ha ido progresando, necesitamos mucho más talento joven y, sobre todo, muchísimo más formado", comenta el presidente de la Pimeef. Reivindica que en la feria se encontraron con "bastante gente que venía buscando mejoras" y que querían "agarrar más responsabilidades, tener una carrera profesional", lo cual "es una sociedad como la actual" considera que son valores que "a veces no están muy presentes".