Las empresas de Ibiza buscan completar plantillas: "Un trabajador, a poco que tenga iniciativa y ganas, es oro líquido"

"La feria pretende consolidar los resultados y la utilidad práctica que tuvo el año pasado", afirma Àlex Minchiotti en el anuncio de la segunda edición de la feria de empleo 'VesXFeina' que organiza el Ayuntamiento de Ibiza en conjunto con el SOIB, la Pimeef, la UIB y el Consell. El concejal explica que lo que pretende la feria es "facilitar que las empresas encuentren el personal que necesitan, que cuenten con el talento local" y, además, que los trabajadores "tengan más facilidad para encontrar una oferta que esté en consonancia con sus necesidades".

La feria este año se adelanta al sábado 7 de marzo con el objetivo de, según Minchiotti, "garantizar que las empresas puedan cubrir sus plantillas" y que se facilite de esta manera "el comienzo de la temporada". El año pasado la feria se celebró el 22 de marzo y participaron unas 50 empresas que ofrecieron "casi mil" puestos de trabajo a los 800 usuarios que asistieron. Ambas ediciones se celebran en el edificio de la UIB y en la de este año pretenden hacer un seguimiento más cercano de la evolución de los puestos ofertados.

Participantes haciendo entrevistas en la feria 'Ves x feina' del año pasado / Vicent Mari

Valoraciones de la Pimeef y del SOIB

Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef, considera que el momento es "bueno", ya que: "Las empresas estamos empezando a planificar nuestras plantillas y es el momento último de saber que podemos disponer de ese personal". Recomienda a todos los trabajadores que "se acerquen a esta cita", porque seguramente "tendrán muy buenas experiencias", además señala que, por parte de las empresas, esta feria ha tenido "muy buena acogida".

"Nos gustaría que todo aquel que entrevistamos nos encajara, pero, al final cada uno tiene unas necesidades diferentes", comenta Rojo sobre la contratación en la isla. Explica que para las empresas la formación ya no es "un problema", porque son las mismas las que ofertan dicha formación, y que un trabajador "a poco que tenga iniciativa y ganas", como es el caso de los participantes en este tipo de ferias, es "oro líquido".

Julia Torres Gregorio, directora del SOIB en Ibiza y Formentera, expone que las inscripciones "incluyen a personas que están trabajando o en situaciones asimiladas" y que "muchas de ellas buscan una mejora de condiciones laborales". Para Torres la feria es, a su vez, "una estrategia para anticipar las necesidades de personal en esa temporada turística". Si no se mejoran las cifras del año pasado, prevé que estas "aguanten", por el potencial que tiene la feria como "motor de contratación ágil y efectiva", finaliza Torres.