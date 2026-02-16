Dudas sobre escolarización en Ibiza: ¿Quién debe hacer la solicitud si los padres están empadronados en diferentes municipios?

Raúl y Sara (nombres ficticios) tienen un hijo de tres años y quieren escolarizarlo a partir de septiembre. Él está empadronado en Ibiza, mientras que su mujer lo está en Sant Antoni. ¿Cuál de los dos conviene que haga la solicitud de escolarización? La respuesta: depende del lugar en el que está el colegio que los padres prefieren. Si es en Vila, por ejemplo, es mejor que la haga él.

Esta y toda una serie de dudas se resuelven este lunes por la mañana en una charla que organiza la delegación territorial de Educación en Ibiza y Formentera de la conselleria de Educación y Universidades con apoyo de la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ibiza en el Casal d'Igualtat. La misma se repetirá el lunes 23 de febrero, a las 18 horas, en Can Ventosa, y no requiere de inscripción previa. Su objetivo es orientar a quienes quieran inscribir a sus hijos en el cole para el curso 2026-2027 y forma parte del programa de escolarización equilibrada que se lleva a cabo en Vila y en Sant Antoni.

La escolarización equilibrada tiene en cuenta la distribución de los alumnos en las aulas en función de si ocupan una plaza ordinaria, una NESE —en el caso de que requieran algún apoyo— o NEE —si necesitan un apoyo específico—, según apunta la orientadora educativa Jessica Sabiote, que explica que "se hace para que en una misma clase no coincidan niños que tienen muchas necesidades y para pedir los recursos de maestros de apoyo necesarios en los centros".

Las diferentes fases de las inscripciones

Sabiote aclara que "todas las solicitudes de inscripción se ordenan con una puntuación" aunque no todas son iguales: "Compiten según estas categorías", aclara. Todavía no se conoce la fecha exacta en la que se abrirán las inscripciones, pero se estima que será entre finales de abril y principios de mayo, por lo que ya hay ciertos documentos que se pueden ir preparando.

La escolarización consta de diferentes fases: primero se abre el plazo para presentar inscripciones, luego se conocen los listados de puntuación provisional (en los que no se adjudica ningún centro). Se concede un periodo de tres días para hacer reclamaciones a esta puntuación, las reclamaciones se resuelven y, después, se publican las listas definitivas. Hacia finales de junio empieza el periodo de matriculación.

Una vez que se abra el plazo de inscripciones, la solicitud se puede entregar tanto de manera telemática o presencialmente en la Oficina de Escolarización. Aurelio Francés López, profesor y técnico de ésta, recomienda que se haga telemáticamente —en la página web de CAIB—, ya que es más sencillo para completar las diferentes fases, si no, se tendrán que hacer siempre presencialmente.

Los requisitos para sumar puntos en un colegio

¿Qué cuestiones se tienen en cuenta para sumar puntos? Hay 17 criterios, entre los que figura si el alumno es de familia numerosa, monoparental o él o algún familiar tiene un grado de discapacidad, es víctima de violencia de género o terrorismo.

Junto a estos, hay tres criterios prioritarios: que el nuevo alumno tenga hermanos en el centro o en un centro adscrito a este mismo; la renta per cápita familiar y que el trabajo o la vivienda del padre que hace la inscripción esté en el municipio, detalla Aurelio Francés López.

Respecto al último requisito, Francés aconseja que se prioricen las opciones que coinciden con el lugar de la vivienda familiar porque ayuda en el caso de que dos alumnos empaten en las puntuaciones. Esto significa que, si uno de los padres puso como primera opción el colegio que estaba en el mismo lugar que su trabajo, la plaza se la llevará el niño cuyo progenitor vive en el mismo municipio en el que se encuentra el centro.

Por otro lado, Francés destaca que la puntuación es diferente si hubo un cambio de empadronamiento hace poco. Si se ha hecho en los dos últimos años, por ejemplo, se conceden dos puntos, mientras que la máxima puntuación se concede si este cambio fue antes del 20 de mayo de 2023.

Padres que no se ponen de acuerdo

En este punto, Francés recomienda que, aunque sea uno de los progenitores el que rellene la solicitud de forma telemática, ambos estén de acuerdo en las opciones que se escogen. Lo menciona porque en más de una ocasión, hay menores que se han quedado sin plaza porque sus padres, en proceso de separación o divorcio, no coincidían en la primera opción. Esto se debe a que al no estar en edad obligatoria de escolarización (seis años) se interpreta que no tiene por qué entrar al colegio.

Francés también recomienda que, al completar las inscripciones, no se marque la casilla en la que figura: "No quiero que me llamen de la Oficina de Escolarización, etc. Porque no os llamaremos si, por ejemplo, solo habíais escogido dos opciones, pero en ninguna de ambas hay plaza", explica e indica que, en estos casos, la Oficina contacta para informar de dónde quedan vacantes.

Esto tiene que ver con que es recomendable optar a los centros en orden de prioridad. "¿Se pueden poner centros de diferentes municipios?", pregunta uno de los cerca de treinta asistentes a la charla. "Sí, pero habrá menos posibilidades de que un alumno entre si sus padres no viven o trabajan allí", advierte Francés.

Cómo funciona la lista de espera

En el caso de que un alumno no entre en la primera opción que sus padres habían escogido, recuerda que la lista de espera se mantiene hasta el 30 de septiembre: "Si hasta esa fecha hay una baja, se os llamará aunque hayáis hecho la matrícula en otro centro, e incluso aunque haya empezado el curso", explica Francés.

Y, de hecho, si el alumno tiene hermanos en diferentes centros, la Oficina mantendrá la lista de espera durante todo el año, aclara Victoria Riera Bonet, asesora técnica docente que se encarga de las adjudicaciones que se hacen en pre infantil y Primaria.

En este sentido, se recomienda que todas las dudas o casos excepcionales que se den en el periodo de inscripciones, como que los hijos de un parto múltiple entren en centros diferentes, se notifiquen a la Oficina de Escolarización, en vía Púnica 23. También se recomienda consultar la página web de Escolarización de CAIB, y sus apartados de preguntas frecuentes o criterios de baremo.