Diez ganadores y más de 1.500 euros en premios: así ha sido el sorteo 'Compra con Corazón' en Ibiza

La sede de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera ha acogido este lunes el sorteo de la campaña 'Compra con Corazón por San Valentín', una iniciativa destinada a dinamizar el comercio local y en la que han participado más de un centenar de establecimientos del municipio de Ibiza.

En el sorteo han estado presentes, Álex Minchiotti, concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza; Dolores Tur, secretaria general de la Cámara, y representantes de las principales asociaciones de comerciantes de Ibiza, entre ellos Encarna Planells y María Arévalo, de Eivissa Centre.

La “mano inocente” ha sido Abel García, empleado del Fomento del Turismo de Ibiza, encargado de extraer los 10 boletos premiados de entre los más de 7.000 que han participado en la campaña.

Los premios consisten en tres vales de 50 euros para cada uno de los 10 ganadores, que podrán canjearse en compras en cualquiera de los comercios adheridos a la iniciativa. Los premiados han recibido también ramos de flores.

Durante la campaña, los establecimientos participantes distribuyeron bonos entre sus clientes por cada compra superior a 10 euros. Una vez finalizada la acción promocional, los comercios remitieron las participaciones a la organización para su inclusión en la urna antes del sorteo.

La campaña ha estado activa del 2 al 14 de febrero y, durante ese periodo, los comercios contaron con cartelería, material identificativo y urnas para la recogida de participaciones.

Esta acción se enmarca en el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ibiza y la Cámara de Comercio, con el apoyo del Consell d’Eivissa y del Govern Balear, dentro de un programa de actuaciones orientadas a reforzar el tejido comercial de la ciudad.

Desde la organización han recordado que comprar en el comercio local supone apostar por la economía de la ciudad y contribuir al mantenimiento de comercio sólido, cercano y generador de empleo.