Cristina Ferrer, médico de Pediatría en Ibiza durante la huelga: "Ser médico antes era un orgullo. ¿Cuántos de nuestros hijos quieren ser ahora médicos?"

"Necesitamos que las guardias computen como horas trabajadas en la seguridad social", afirma la médico adjunto del servicio de Pediatría del Hospital Can Misses, Cristina Ferrer. "Una guardia realmente es otra jornada laboral, nos obligan a hacer una doble jornada laboral", apunta.

La médico recuerda que es "necesario", ya que "el médico que te tiene que operar de madrugada es el mismo que ha empezado su jornada a las 8 de la mañana". La pediatra lamenta que se haya "normalizado" esta situación y reflexiona lanza un par de reflexiones al público. "¿Cuántos de nuestros hijos quieren ser ahora médicos? Cuando antes era un orgullo. Y quienes tenemos como pareja otro médico, ¿cuántas veces coincidimos todos en casa juntos?".

La doctora ha compartido experiencias relacionadas con su trabajo este lunes, primer día de huelga de la huelga indefinida a la que se han sumado los médicos de Ibiza. Junto a ella, el médico residente de cuarto año Enrique Luna, también ha hablado sobre sus impresiones.

Luna afirma no tener claro si continuar ejerciendo en España o si se marchará al terminar su residencia. "Viendo las cosas en España y en otros países, no hay comparación", dice el joven, quien cuenta que "los horarios están más reglados en Europa y hay países en los que incluso se han suprimido las guardias de 24 horas". Luna cuenta también que "desde el primer día" se ha visto realizando el trabajo propio de un médico adjunto "ante la sobrecarga de trabajo de estos".

"Mi hija también es médico y está ahora mismo en su tercer año de residencia. Pero en Alemania", interviene David Fernández, portavoz del sindicato Simebal en Ibiza tras oír la experiencia de Luna. También se anima a alzar la voz uno de los asistentes entre el público para lamentar: "Formamos médicos de gran calidad para que luego aprovechen su servicio en Europa, donde tienen mejores condiciones".