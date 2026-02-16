345 consultas y 20 operaciones canceladas en la primera jornada de huelga de médicos en Ibiza

La primera jornada de huelga de médicos se ha saldado con la suspensión de 414 pruebas, citas o intervenciones quirúrgicas, según ha confirmado esta tarde el Servei Balear de Salut. En concreto, se han suspendido 325 consultas de Atención Primaria, 20 intervenciones quirúrgicas y 69 actuaciones ambulatorias, que inclyen pruebas diagnósticas, radiología y consultas con especialistas, según los datos provisionales facilitados por el Ib-Salut.

Médicos de toda España inician este lunes una semana de paros, que se prolongarán cada mes hasta el mes de junio, en protesta por el estatuto marco presentado por Sanidad y aprobado con los sindicatos Satse-FSES, CCOO, UGT y CSIF. Según el Sindicato Médico Balear (Simebal), este estatuto "no nos representa" y reclaman la creación de un estatuto médico propio, que regule la sobrecarga laboral y suprima las guardias de 24 horas.

El seguimiento en esta primera jornada de huelga ha sido del 90% en el ámbito hospitalario y del 70% de Atención Primaria, según los datos difundidos por Simebal durante la tarde del lunes. El sindicato destaca, además, el mayor seguimiento que se da entre los médicos más jóvenes y en áreas como Anestesia, que ha tenido un seguimiento del 95%, generando "un gran impacto en intervenciones quirúgicas", según indican.

Medio centenar de médicos de Can Misses se han concentrado en la entrada del hospital con pancartas en la mañana de este lunes, con el fin de mostrar su descontento por el estatuto marco. Tras la concentración, han leído un manifiesto en el salón de actos del hospital y los médicos del área de Pediatría, Crisitina Ferrer, y el residente de cuarto año Enrique Luna, han compartido su experiencia con los asistentes.