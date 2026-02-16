Carnaval
Consulta aquí todos los ganadores de todas las rúas de los carnavales de Ibiza y Formentera
El Carnaval corona a los ganadores de sus tradicionales concursos, con premios para comparsas escolares, asociaciones vecinales y academias de baile
El Carnaval en Ibiza volvió a demostrar este fin de semana por qué es una de las citas más esperadas en Ibiza y Formentera. Desde primeras horas de este domingo, las calles se llenaron de público dispuesto a no perder detalle de una rúa que convirtió la ciudad de Ubiza en un escenario al aire libre, donde la imaginación y el buen humor fueron los grandes protagonistas.
Comparsas escolares, asociaciones vecinales, colectivos sociales y academias de baile desfilaron entre aplausos, música y coreografías perfectamente ensayadas. Unas escenas que se repitieron en Formentera, Puig d'en Valls, Cala de Bou y Sant Joan, que también celebraron ayer sus rúas.
Los mejores se llevaron premios. Aquí están todos los ganadores de las rúas del domingo en las Pitiusas:
Ganadores de la rúa de Ibiza
Comparsa escolar
- ‘El bosque encantado de Can Misses’.
- ‘Unidos por el ritmo’, Afa Can Cantó.
- ‘El bosc de CEIP Jesús’.
Comparsa de ámbito social
- ‘Pagesos emprenyats’, Associació Cultural de Cartaginesos i Romans.
- ‘Café Es Clot’, Asociación de Vecinos Es Clot.
- ‘Divermonstres’, Ibiza IN.
- ‘Super saxo Bros’, Saxsejant.
- ‘El poder de la información’, Apima colegio L’Urgell’.
Academias de baile
- ‘Daenerys, madre de dragones’, academia J.V. Dance.
Comparsas en general
- ‘La bola de cristal’. Cas Musicaires.
- ‘Es Pratet Fashion Week’. Asociación de Vecinos de es Pratet.
- ‘Es jardí de sa reina’.
- ‘Rock Kids Eivissa Kiss’.
- ’Mago de Oz’.
Individual y en pareja
- ‘Plumas reales’.
- ‘Párelos’.
Ganadores del Carnaval en Formentera
Modalidad individual adulto
- Primer premio: ‘Emisario de mierda’
- Segundo premio: Racimo de uvas
Modalidad individual infantil
- Primer premio: Roronoa Zoro
- Segundo premio: Pipi Calzaslargas
Categoría parejas
- Primer premio: Bad Bunny y Lady Gaga
Categoría parejas infantil
- Mario Bros y su vehículo
Modalidad grupo (3 a 10 personas)
- Primer premio: ‘Alerta naranja’
- Segundo premio: ‘Ses ensertidores’
Comparsas
- Primer premio: CEIP El Pilar de la Mola – ‘80's Multicultural’
- Segundo premio: ‘Más plumas, menos dramas’
Carrozas
- Primer premio: ‘Supervivientes del último paraíso del Mediterráneo’
- Segundo premio: ‘Los sin órbita’
- Tercer premio: ‘Esto huele mal’
Ganadores de la rúa en Cala de Bou
Carroza escolar
- Primer premio: Es Vedrà se’n va de Safari
- Segundo premio: Apima de L’Urgell – “El poder de la información”
Carrozas (categoría general)
- Primer premio (mejor carroza): Asociación de vecinos de es Pratet – Fashion Week reciclada
- Segundo premio: Grup de Majors de Sant Jordi – Disfrazados de inuits con Donald Trump caricaturizado
Otros premios
- Premio a la puesta en escena: CEIP Can Raspalls – Temática del cine primigenio
- Premio al ritmo y a la animación: A tot cor.
Ganadores de la rúa en Sant Joan
Categoría de comparsas / colles
- Primer premio: Feria Labritja (coches de choque)
- Segundo premio: Las Perlas (patinadoras artísticas)
- Tercer premio: Aladdín
Categoría de carrozas
- Primer premio: Ovejas & Company
- Segundo premio: Refugi Balansat
- Tercer premio: Monstruos de Colores
Para este lunes está prevista la celebración de la comparsa de Platja d'en Bossa.
