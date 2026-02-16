Consulta aquí todos los ganadores de todas las rúas de los carnavales de Ibiza y Formentera

El Carnaval en Ibiza volvió a demostrar este fin de semana por qué es una de las citas más esperadas en Ibiza y Formentera. Desde primeras horas de este domingo, las calles se llenaron de público dispuesto a no perder detalle de una rúa que convirtió la ciudad de Ubiza en un escenario al aire libre, donde la imaginación y el buen humor fueron los grandes protagonistas.

Comparsas escolares, asociaciones vecinales, colectivos sociales y academias de baile desfilaron entre aplausos, música y coreografías perfectamente ensayadas. Unas escenas que se repitieron en Formentera, Puig d'en Valls, Cala de Bou y Sant Joan, que también celebraron ayer sus rúas.

Los mejores se llevaron premios. Aquí están todos los ganadores de las rúas del domingo en las Pitiusas:

Sergio G. Cañizares

Ganadores de la rúa de Ibiza

Comparsa escolar

‘El bosque encantado de Can Misses’.

‘Unidos por el ritmo’, Afa Can Cantó.

‘El bosc de CEIP Jesús’.

Comparsa de ámbito social

‘Pagesos emprenyats’, Associació Cultural de Cartaginesos i Romans.

‘Café Es Clot’, Asociación de Vecinos Es Clot.

‘Divermonstres’, Ibiza IN.

‘Super saxo Bros’, Saxsejant.

‘El poder de la información’, Apima colegio L’Urgell’.

Academias de baile

‘Daenerys, madre de dragones’, academia J.V. Dance.

Comparsas en general

‘La bola de cristal’. Cas Musicaires.

‘Es Pratet Fashion Week’. Asociación de Vecinos de es Pratet.

‘Es jardí de sa reina’.

‘Rock Kids Eivissa Kiss’.

’Mago de Oz’.

Individual y en pareja

‘Plumas reales’.

‘Párelos’.

Rúa de Carnaval de Formentera / Pilar Martínez

Ganadores del Carnaval en Formentera

Modalidad individual adulto

Primer premio: ‘Emisario de mierda’

Segundo premio: Racimo de uvas

Modalidad individual infantil

Primer premio: Roronoa Zoro

Segundo premio: Pipi Calzaslargas

Categoría parejas

Primer premio: Bad Bunny y Lady Gaga

Categoría parejas infantil

Mario Bros y su vehículo

Modalidad grupo (3 a 10 personas)

Primer premio: ‘Alerta naranja’

Segundo premio: ‘Ses ensertidores’

Comparsas

Primer premio: CEIP El Pilar de la Mola – ‘80's Multicultural’

Segundo premio: ‘Más plumas, menos dramas’

Carrozas

Primer premio: ‘Supervivientes del último paraíso del Mediterráneo’

Segundo premio: ‘Los sin órbita’

Tercer premio: ‘Esto huele mal’

Rúa de Carnaval de Cala de Bou / J. A.Riera

Ganadores de la rúa en Cala de Bou

Carroza escolar

Primer premio: Es Vedrà se’n va de Safari

Segundo premio: Apima de L’Urgell – “El poder de la información”

Carrozas (categoría general)

Primer premio (mejor carroza): Asociación de vecinos de es Pratet – Fashion Week reciclada

Segundo premio: Grup de Majors de Sant Jordi – Disfrazados de inuits con Donald Trump caricaturizado

Otros premios

Premio a la puesta en escena: CEIP Can Raspalls – Temática del cine primigenio

Premio al ritmo y a la animación: A tot cor.

Rúa de Carnaval de Sant Joan 2026 / Vicent Marí

Ganadores de la rúa en Sant Joan

Categoría de comparsas / colles

Primer premio: Feria Labritja (coches de choque)

Segundo premio: Las Perlas (patinadoras artísticas)

Tercer premio: Aladdín

Categoría de carrozas

Primer premio: Ovejas & Company

Segundo premio: Refugi Balansat

Tercer premio: Monstruos de Colores

Para este lunes está prevista la celebración de la comparsa de Platja d'en Bossa.