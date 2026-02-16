El Consell de Ibiza crea ocho plazas para niños en situación de desprotección

El president del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y el secretario de la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, Miguel Ángel Pereiro Amil, han firmado este lunes un acuerdo de acción concertada para ofrecer el servicio de acogida residencial a menores de 11 años bajo medida de guarda o tutela del Consell. La consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad, Carolina Escandell, también ha asistido al acto.

El acuerdo crea ocho plazas de acogida residencial para niños en situación de desprotección con las que buscan proporcionar atención integral en un entorno estable y cubrir necesidades materiales, afectivas y educativas que el núcleo familiar no puede atender temporalmente.

El presupuesto anual máximo del concierto asciende a 951.073 euros, para las ocho plazas. Cada plaza cuesta 325 euros por día, con un complemento opcional de 64 euros por día para necesidades excepcionales.

El servicio ofrece asistencia y tratamiento a los menores mediante atención individualizada basada en su proyecto educativo individual. Favorece el desarrollo de sus capacidades y la integración social. El modelo promueve el buen trato, refuerza los vínculos positivos con el personal del centro, organiza la vida cotidiana compartida y atiende las necesidades emocionales, mentales y físicas de los niños. Su objetivo consiste en reparar daños previos y generar expectativas de futuro.

El Consell concederá el acceso al servicio mediante resolución administrativa o, en casos urgentes, mediante diligencia policial, judicial o del Ministerio Fiscal.

Vicent Marí destaca: "La protección de los menores es una prioridad absoluta. Con este concierto reforzamos la red de atención residencial y garantizamos estabilidad y calidad en un servicio esencial". Añade: "Queremos que cada menor reciba atención personalizada en un entorno seguro que le permita crecer con oportunidades y expectativas de futuro".

El presidente subraya que "la colaboración con entidades especializadas del tercer sector suma experiencia y profesionalidad, asegura un modelo de atención más humano, cercano y centrado en las necesidades reales de los niños".

Con este nuevo concierto social, el Consell quiere destacar el refuerzo en la red de atención residencial para la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad y consolida la colaboración con entidades especializadas y que garantiza un servicio esencial con estabilidad presupuestaria, calidad asistencial y seguridad jurídica.