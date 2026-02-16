El Consell de Ibiza crea un observatorio digital con todos los indicadores turísticos

El Consell de Ibiza ha canalizado en una página de internet todos los datos e indicadores de relevancia para el sector turístico con los que viene trabajando desde hace dos años a través del big data. La nueva plataforma digital, denominada Sistema de Inteligencia Turística de Ibiza (SIT), está disponible en la página web siteivissa.com/es/ y se ofrece como una herramienta de trabajo para todas las empresas del sector, además de un observatorio abierto a toda la sociedad.

El presidente del Consell, Vicent Marí; el director del SIT, Simón Tur; y el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, han destacado que esta plataforma responde a una demanda histórica del sector turístico, que va a beneficiarse de una herramienta que le permite rastrear y acotar todos los datos de interés para sus empresas. «Ya no se trata de buscar en un Excel», han subrayado.

Hasta ahora, esta función de observatorio turístico se ha llevado a cabo a través de encuestas de satisfacción o de complejos estudios con tratamiento de datos. «Ahora presentamos una herramienta mejor: un sistema de inteligencia que se basa en todos aquellos datos y en el rastro que dejamos cuando usamos nuestro móvil, el ordenador o la tarjeta de crédito», apunta Marí.

De esta manera, a partir de todo el big data contratado por el Consell, el SIT permite realizar un seguimiento detallado de cuáles son los momentos en que los turistas concentran la búsqueda de sus vacaciones, con características específicas en función del país de origen o del perfil del internauta. Igualmente, este «gran hermano» digital recopila los movimientos efectuados durante las vacaciones, desde el uso del transporte público o del coche de alquiler hasta el gasto en comercio y ocio nocturno, entre otros.

Organización y promoción

Así, las empresas del sector, tanto los grandes hoteles como las pymes, podrán recurrir al SIT para organizar su temporada y perfilar campañas de promoción específicas. Por ejemplo, a través de los recursos disponibles en esta plataforma digital, los empresarios podrán consultar desde el calendario de días festivos de un país y la conectividad aérea hasta los momentos en que los motores de búsqueda de vacaciones están más activos.

"Queremos facilitar a todos los empresarios una herramienta para que puedan comercializar y organizar mejor sus campañas", ha subrayado Marí. Igualmente, valora que esta plataforma también supone un avance para la toma de decisiones de la propia administración: "Gobernar con datos es la única manera de tomar decisiones acertadas".