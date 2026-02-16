Comprar una casa en Ibiza: qué hay que saber sobre okupaciones y derechos del propietario

La compra de una vivienda en Ibiza, como en el resto de España, puede presentar sorpresas inesperadas. Entre ellas, encontrarse con la propiedad ocupada por personas ajenas, un escenario cada vez más visible en el mercado inmobiliario y que Idealista ha documentado en varios casos recientes en la isla.

Ante esta situación, surge la pregunta clave: ¿qué hacer si adquieres una vivienda que ya está ocupada?

Conocer la situación antes de comprar

"Lo primero es determinar si el comprador tenía conocimiento previo de la ocupación y si las personas que residen en la vivienda tienen o no derecho legal a ello. Esta información es esencial, ya que condiciona la vía a seguir para recuperar el inmueble", explica el portal inmobiliario Idealista.

Idealmente, antes de firmar cualquier contrato, el portal inmobiliario recomienda investigar a fondo la vivienda: verificar cargas, circunstancias de la ocupación y contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho inmobiliario.

Cómo recuperar la posesión de la vivienda

Existen principalmente dos vías legales:

1. Demanda de desahucio

"Cuando el inmueble está ocupado de manera ilegítima, la opción más frecuente es presentar una demanda de desahucio, regulada por la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Dentro de esta vía, existe el desahucio exprés, utilizado cuando la persona ocupa la vivienda sin título habilitante o con un contrato vencido. Los plazos pueden variar: de seis meses a un año si el ocupante tenía algún título previo, o casi inmediato si nunca tuvo permiso para residir en la propiedad", matizan desde Idealista.

Es importante tener en cuenta que la situación de vulnerabilidad del ocupante puede ralentizar el proceso. Por ello, muchas veces se recomienda intentar un acuerdo amistoso antes de acudir a la vía judicial.

2. Vía penal

"El delito de usurpación, regulado en el artículo 245 del Código Penal, castiga a quien ocupe un inmueble ajeno con violencia o intimidación. La pena puede ir de uno a dos años de prisión, aunque existen supuestos de multa más leve si no hubo violencia. Esta vía es más compleja y suele recomendarse solo en casos específicos",, explica el portal inmobiliario.

Comprar una vivienda ocupada: pros y contras

Ventajas:

Precio reducido: Los inmuebles ocupados suelen venderse hasta un 50-60% por debajo del valor de mercado.

Los inmuebles ocupados suelen venderse hasta un 50-60% por debajo del valor de mercado. Oportunidad de inversión: Recuperar la vivienda y rehabilitarla puede generar una rentabilidad interesante.

Recuperar la vivienda y rehabilitarla puede generar una rentabilidad interesante. Negociación directa: En ocasiones, los ocupantes aceptan una compensación para desalojar voluntariamente.

Desventajas:

No se puede disfrutar de la vivienda de inmediato , ya que habrá que ejecutar el desahucio.

, ya que habrá que ejecutar el desahucio. Destrozos y desperfectos: Algunos ocupantes pueden haber causado daños que el nuevo propietario debe reparar.

Algunos ocupantes pueden haber causado daños que el nuevo propietario debe reparar. Dificultad para financiarla: Los bancos suelen ser reticentes a conceder hipotecas para inmuebles ocupados.

Idealista recomienda que, antes de comprar una vivienda ocupada, se asegure que la situación de okupación quede reflejada en la escritura de compraventa, con el consentimiento del comprador. Además, es importante contar con fondos propios, ya que este tipo de propiedades no suelen poder tasarse ni obtener hipoteca. Una vez recuperada la vivienda, conviene amueblarla y ocuparla rápidamente para prevenir futuras ocupaciones. Comprar una casa ocupada puede representar una oportunidad, pero también conlleva riesgos que requieren planificación y asesoramiento legal. En Ibiza, donde la demanda de vivienda es alta y el mercado muy dinámico, conocer los derechos del propietario y los procedimientos legales es fundamental para tomar decisiones seguras y rentables.