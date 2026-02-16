La coalición de izquierdas de Ibiza, «en estado embrionario» pero ya hay contactos

Mientras Gabriel Rufián intentaba tejer una coalición de izquierdas nacional (que le deshilachaban las formaciones de ese espectro político), algo así como un nuevo Frente Popular ante el avance imparable de la ultraderecha, en Ibiza se reunían la tarde del martes de la pasada semana Unidas Podemos y ERC para empezar a hablar si se presentan de la mano a las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en 2027. Es el primer paso, aún tímido y «embrionario», hacia esa conjunción de las izquierdas locales, según confiesa el conseller de UP Óscar Rodríguez: «Nosotros estamos abiertos a todas las opciones. De momento, nuestro objetivo es, por un lado, reeditar la alianza con nuestros compañeros de Podemos, y ampliar con otro partido de la izquierda del PSOE, que es Ara Ibiza, con el que esta tarde [del martes] tenemos una reunión tanto para colaborar esta legislatura, que aún queda tiempo y hay mucho trabajo colectivo que se puede hacer, cómo para plantear ese escenario de futuro. Empezamos hoy».

Uno de los propósitos de esa reunión «exploratoria» es saber si existe «interés» en reeditar una coalición como las que prosperaron, a veces con éxito, en el pasado: «Pero está todo en fase muy embrionaria». El primer paso, «prioritario» para UP, es «actuar con la izquierda a la izquierda del PSOE». Ya se verá luego si se acompañan de alguien más: «Lo primero es asegurar que la izquierda a la izquierda del PSOE tengamos una candidatura unitaria. Nosotros siempre lo hemos defendido. Y ya luego, estudiar la posibilidad de ampliar esa candidatura con el PSOE».

«No veo muchos movimientos»

«La negociación no está ni bien ni malamente, porque de momento no está», apunta Josep Antoni Prats, líder de Ara Ibiza y edil de la formación en Sant Josep: «Como que ya he vivido unas cuantas de estas, ya sé que hasta que no quede un año o menos para esas elecciones no hay manera de que se mueva nada. Supongo que se hablará y se irá preparando el terreno. Pero yo no soy muy optimista tampoco, no sé cómo irá». Durante esta conversación, Prats no desvela que esa misma tarde se reúne con UP: «Nosotros estamos dispuestos a hablar con quien sea. Pero tampoco veo muchos movimientos, ni mucho interés, ni mucha cosa de momento. Ahora, eso no significa que de aquí a unos meses de repente comience todo a correr».

Respecto a la iniciativa impulsada por su compañero de ERC Gabriel Rufián, tiene dudas: «No lo acabo de tener claro, porque en el fondo cada fuerza política obtiene representación en el territorio donde se presenta. En el caso de ERC, podemos tener fuerza en los países catalanes, pero fuera de allí no creo que sea una opción muy atractiva en general. Se podría hacer una especie de pacto de mínimos con una serie de cosas básicas que podamos compartir. Y de esta manera, cada uno que se presente en su territorio».

Coqueteos

«Aún no nos hemos sentado a hablar de forma específica con el objetivo de concurrir a las elecciones de forma conjunta al Consell, ayuntamientos o al Parlament», asegura el secretario general del PSOE de Ibiza, Vicent Roselló, aunque admite que a veces sale el tema en las conversaciones con los políticos de otras formaciones de la izquierda: «Siempre se habla y se coquetea en cierta manera con lo que podría ser, con lo que no podría ser, con lo que fue en el pasado, con lo que funcionó, con lo que no funcionó… Pero una conversación seria, de llamarnos, de sentarnos para ver si se puede o no se puede, hacer listas, esto no está sobre la mesa en este momento. Entiendo que en algún momento nos sentaremos para hablar y para hablar de cómo se ve el futuro y de cómo debería ser, pero por ahora no».

Juanjo Ferrer: «Una coalición sería lo ideal»

El senador Juanjo Ferrer, que se presentó en las pasadas elecciones a la Cámara Alta al frente de una coalición de izquierdas, tiene claro que «lo ideal» sería que esa conjunción de fuerzas volviera a hacer piña de cara a los comicios locales de 2027. Si bien dice estar «al margen de todas las conversaciones», sabe que «hay intención de hablar» entre los partidos: «Sé que se está moviendo algo, aunque no puedo decir siquiera si ha habido reuniones formales como para empezar a hablar de esto. Ahora, en mi opinión, sería lo ideal. Sobre todo a nivel más autonómico y local. Es la única fórmula con un poco de posibilidades».

«No formo -añade- parte de ninguno de ellos, pero siempre les he dicho que, evidentemente, si se unen pueden contar conmigo, como pasó en las últimas generales». ¿Como candidato al Consell, por ejemplo? «Los partidos pueden contar conmigo si consideran que puedo ayudar en cualquiera de las candidaturas. Pero no para un cargo concreto ni nada. Eso lo tienen que decidir ellos». Apoya, por otra parte, la iniciativa de Gabriel Rufián: «Estoy de acuerdo, aunque a nivel nacional lo veo muy complicado, sinceramente. Pero en estos tiempos es la fórmula adecuada. Ante lo que se nos viene encima tenemos que pensar más en lo que nos une que en lo que nos separa».