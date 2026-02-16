Aviso amarillo en Ibiza por fuertes vientos y oleaje

La alerta amarilla por meteorología adversa ha sido activada en Ibiza y Formentera debido a la previsión de fuertes vientos y fenómenos costeros, según ha informado Emergències 112. El aviso, basado en los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, estará vigente desde las 18 horas del 16 de febrero hasta las 5.59 horas del 17 de febrero de 2026, e insta a la población a extremar las precauciones y llamar al 112 en caso de emergencia.

Rachas de hasta 70 km/h y olas de hasta 3 metros

Según la Aemet, se esperan rachas máximas de viento de hasta 70 km/h, con componente oeste, en Ibiza y Formentera. El nivel de riesgo está catalogado como peligro bajo, con una probabilidad estimada del fenómeno entre el 40% y el 70%.

En el ámbito marítimo, el aviso por fenómenos costeros prevé viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y oleaje de entre 2 y 3 metros, lo que puede generar situaciones de riesgo en el litoral.

Ante esta situación, el servicio de emergencias autonómico ha pedido a la ciudadanía máxima precaución, seguir las recomendaciones de seguridad y llamar al 112 en caso de emergencia.

Recomendaciones ante temporal marítimo

Las autoridades insisten en extremar las medidas de seguridad en la costa:

No acceder a puntos del litoral afectados por fuerte oleaje ni a zonas donde las olas rompan con intensidad.

No acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados. La fuerza del agua puede arrastrar a una persona en cuestión de segundos.

Evitar la práctica de deportes náuticos mientras dure el temporal.

Si se dispone de embarcación, asegurar correctamente el amarre.

Si alguien cae al agua, llamar inmediatamente al 112 y no perder de vista el punto exacto para facilitar la labor de los equipos de rescate.

Recomendaciones ante fuertes vientos

También se han difundido consejos para minimizar riesgos en tierra:

Evitar situarse junto a muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz o torres de alta tensión.

En el domicilio, cerrar puertas y ventanas y retirar macetas u objetos que puedan caer a la vía pública.

No transitar por parques o avenidas arboladas, ya que existe riesgo de caída de ramas o árboles.

Desde Emergències 112 recuerdan que, aunque el nivel de aviso es amarillo y se considera de riesgo bajo, las condiciones pueden generar situaciones peligrosas, especialmente en el litoral y en zonas expuestas al viento. La recomendación principal es actuar con prudencia y evitar conductas de riesgo hasta que finalice el episodio de meteorología adversa.