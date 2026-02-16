Casi agotadas las entradas para ver a Lolita Flores en Ibiza en 'Poncia': actuará este día

Ibiza vuelve a recibir a una de las grandes damas de la escena española. Lolita Flores regresa a la isla con 'Poncia', un montaje teatral basado en 'La casa de Bernarda Alba' de Federico García Lorca, que ha cosechado excelentes críticas y ha agotado entradas en cuestión de horas en ciudades como Madrid.

La cita será el jueves 26 de febrero a las 20.30 horas en el auditorio de Can Ventosa, donde las entradas ya están casi agotadas, según se puede comprobar en la web del recinto.

'Poncia', escrita y dirigida por Luis Luque, es un monólogo que explora el universo de 'La casa de Bernarda Alba' desde una perspectiva inédita. Situada tras el suicidio de Adela, la criada Poncia reflexiona y ajusta cuentas con los fantasmas de la casa, abordando temas como la culpa, la libertad, el abuso y el deseo de amar. En medio de una tormenta de niebla, Poncia reza por la muerte de Adela y dialoga con las sombras de Bernarda y sus hijas, desvelando un nuevo y profundo mirar dentro de la casa.

La diferencia con 'La casa de Bernarda Alba'

Según explica la propia web de 'Poncia', esta obra surge de un análisis profundo del personaje. A partir de sus intervenciones en la obra original, se han convertido en reflexiones, soliloquios y diálogos con fantasmas y sombras. A diferencia de la cronología de 'La casa de Bernarda Alba', en Poncia todo ocurre después de la muerte de Adela, ofreciendo al público una mirada única sobre los hechos y emociones que permanecen tras la tragedia.

Un espectáculo imprescindible para los amantes del teatro y de la interpretación de una de las artistas más icónicas de nuestro país, que promete emocionar y sorprender en igual medida.