El 53% de los turistas vuelven de vacaciones a Ibiza

El 53% de todos los visitantes que recalan en la isla acaban repitiendo vacaciones con posterioridad, según se desprende de los datos presentados este lunes por el Sistema de Inteligencia Turística (SIT Eivissa). Para el Consell, los datos constatan que la isla se mantiene como un destino "sólido y deseado", aunque la percepción de estos viajeros también confirma como principales puntos débiles "los precios elevados y la masificación".

El presidente del Consell, Vicent Marí, y el director del SIT, Simón Tur, han desgranado los principales indicadores de la coyuntura turística en la isla durante la presentación de la página web Siteivissa.com, que se ofrece como un observatorio abierto con todos los datos actualizados tanto para empresarios como para cualquier interesado. Para Marí, la nueva plataforma digital es una herramienta clave para que cualquier empresa pueda promocionarse de cara a un segmento específico, pero también para que la propia administración insular se organice y gobierne "con rigor, en función de datos y no de impresiones".

Los datos presentados por Marí y Tur, que han estado acompañados por el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, reiteran que Ibiza goza de "un buen comportamiento macroeconómico y una demanda turística muy elevada", aunque también adolece de "presión territorial". Como ejemplo, la población residente ha seguido creciendo y ha alcanzado los 164.265 habitantes en 2025, un 1,7% más que el año anterior.

Solamente el 38,8% de este censo ha nacido en Balears, mientras que un 28,5% procede del resto de España y el resto, del extranjero. Más de la mitad de los residentes, el 53%, es mayor de 40 años.

Monopolio turístico

La recopilación de datos del SIT detalla que el 84% del Producto Interior Bruto de la isla está vinculado al sector turístico y que ha crecido un 3,3% respecto a 2024. A pesar de esta solidez, el crecimiento no se distribuye de manera homogénea y, debido a la inflación, las familias experimentan una pérdida de poder adquisitivo.

El año pasado llegaron a Ibiza 4,7 millones de turistas, la inmensa mayoría de ellos, 4,56 millones, por vía aérea. Mientras que el flujo de pasajeros en el aeropuerto aumentó un 0,62% respecto al año anterior, cayeron un 6,5% los visitantes que llegan en barco. Además, desembarcaron un 5,95% menos de vehículos, "especialmente en temporada alta", precisa Marí.

Más allá de la llegada real de viajeros, y del hecho de que el 53% sean repetidores, hay un indicador que pone de manifiesto que "Ibiza sigue siendo un destino puntero y buscado". En 2025 se registraron hasta 154 millones de búsquedas de billetes de avión para viajar a la isla, una cifra que se dispara un 20% respecto al año anterior. Llama la atención que el precio medio de los billetes de avión se haya reducido un 2,1%, pero, en cambio, se incrementa un 18,4% en el caso de los vuelos nacionales.

Como es habitual, el Reino Unido sigue siendo el principal país emisor y los británicos representan el 22% del turismo en Ibiza, seguidos de los alemanes (14,7%), los italianos (13,6%), los franceses (11,4%), los neerlandeses (6,5%) y los suizos (6,3%). Además, desde el Consell se destaca especialmente el aumento experimentado en los últimos años por el mercado estadounidense que, pese a carecer de vuelos directos, figura en la séptima posición de este ranking, con un 5,2% del total de visitantes.

Completan este listado de países emisores Bélgica (3,5%), Portugal (2,6%), Austria (1,9%), Polonia (1,8%) e Irlanda (1%). Más allá de este "top ten", destaca otra curiosidad: "Los chinos ya representan el decimotercer mercado para Ibiza", revela Tur.

Quedan ya muy lejos los tiempos en que los turistas llegaban a pasar varias semanas de vacaciones en la isla. En 2025, la estancia media ha sido de entre tres y cuatro días, según se detalla en los datos avanzados por el SIT. Esta plataforma también recopila incluso los movimientos de las tarjetas de crédito, con las que cada turista ha pagado una media de 369 euros entre abril y octubre, prácticamente la misma cantidad que cuesta dormir en un alojamiento hotelero en agosto (370 euros).

En busca del equilibrio

Para el presidente del Consell, los indicadores presentados por el SIT avalan las medidas políticas que buscan "un equilibrio que garantice la convivencia entre turistas y residentes". En este sentido, valora que la plataforma se convierte en una herramienta fundamental para detectar aspectos que generan más tensión y aplicar "políticas valientes" a partir de criterios objetivos.

"No debemos seguir creciendo a cualquier precio, sino que debemos hacerlo en calidad", ha sentenciado Marí.