Un 26% del desempleo de Ibiza es de larga duración, del que un 61% son mujeres

De los 2.744 parados con los que acabó Ibiza el pasado mes de enero, la mayoría, el 53,4% (1.466), eran mujeres, según los últimos datos del Ibestat. El desempleo tiene rostro de mujer y este se acentúa cuando la estadística sondea los recovecos más oscuros del desempleo, por ejemplo, el paro de larga duración, aquel en el que el individuo lleva más de un año sin ser contratado.

Así, de las 710 personas que en esta isla acumulan más de 12 meses sin ser dadas de alta en un empleo, 433, el 61%, son mujeres, y sólo el 39% (277) son hombres. Esta estadística la lideran las mujeres con un porcentaje muy superior al de la media del paro general, cuando lo normal sería que la distancia fuera menos abultada y acorde a la relación real de población, según la cual el 49% de los residentes son mujeres y el 51%, hombres, según el Ibestat. La relación no sólo se invierte, sino que además se dispara en el caso de las mujeres.

Sólo cuando la economía se quiebra, como tras la caída de Lehman Brothers, esta estadística tiende a igualarse. Por ejemplo, en 2011 estuvieron casi a la par (50,3% las mujeres y 49,6% los hombres), mientras que a comienzos de aquel fatídico 2008, cuando los perros aún se ataban con longanizas en Ibiza, el 62,7% de las féminas eran paradas de larga duración. En el año 2019, a un año de la crisis del covid, ese porcentaje era similar al actual: 61%.

El 25%, más de 55 años

Otro dato interesante que aportan las estadísticas del desempleo es el de la edad de los parados. El grupo más nutrido es el que tiene más de 55 años: hay 694 personas de esa edad apuntadas al SOIB, el 25,3% del total, uno de cada cuatro. Es un porcentaje muy superior al de los 350 que tienen entre 16 y 24 años (12,7%); al de los 461 que tienen entre 25 y 34 años (16,8%); al de los 615 con entre 35 y 44 años, y al de los 624 de entre 45 y 54 años de edad.

De esos 694 parados con más de 55 años, la mayoría, 378 (el 54,4%) son mujeres, por 316 varones

Y cómo no, de esos 694 parados con más de 55 años, la mayoría, 378 (el 54,4%) son mujeres, por 316 varones. Este porcentaje es superior al que había en la época precovid, cuando las féminas mayores de 55 años suponían el 50,8% del total, una proporción similar a la de los varones. Aquel año, por cierto, sólo el 13,8% de los desempleados estaban a las puertas de la jubilación, casi 12 puntos porcentuales menos que en la actualidad. ¿Será por el efecto boomer?

Vuelco a la temporalidad

En sólo siete años, las estadísticas del paro han dado un vuelco. Quizás en el caso del incremento de parados dentro de la población mayor de 55 años se deba al boom de natalidad de los años 60 y 70, pero en el de las contrataciones la causa es inducida: es el efecto de la última reforma laboral. Desde entonces, desde 2021, se ha dado la vuelta a la tortilla a la temporalidad. En 2019, por ejemplo, sólo el 15,6% de los contratos firmados eran indefinidos, mientras que actualmente lo son el 81,2%. Ahora se dan de alta el triple que entonces: de 751 se ha pasado a 2.383 fijos. Y por el contrario, los temporales se han desinflado como un globo de fiesta abandonado una semana en una esquina del salón: de 4.050 (84,2% del total) en enero de 2019 han caído a 523 (17,8%) en el mismo mes de 2026. Casi el 62% de esos contratos indefinidos son a tiempo completo, y el 30,8%, fijos discontinuos.

Y dentro de esos temporales sigue llamando la atención la relevancia de las contrataciones por menos de un mes, 202 (en las Pitiusas), que suponen el 38,6% del total. De esos 202 contratos por menos de 30 días, el 53% los firman españoles y el 47%, extranjeros, lo cual es muy significativo porque, a pesar de que ese porcentaje aparenta ser relativamente equilibrado, no lo es, ya que el 71,7% de la población residente en Ibiza es nacional y el 28,3%, extranjera. También asombra que, en el caso de los 130 contratos por una duración de entre uno y tres meses, la mayoría (70) fueran rubricados por extranjeros.

En el apartado de las contrataciones temporales también destaca la acusada diferencia que existe por sexo y nacionalidad. Entre los hombres, la mayor parte de los contratados fueron signados por extranjeros (50,7%), tanto para trabajos por menos de un mes como en los casos de entre uno y tres meses y entre tres y seis meses. Pero entre las mujeres se da el caso contrario: la mayoría de las contrataciones temporales fueron para españolas, aunque en este caso la diferencia porcentual es aún mayor, pues suponen el 66,4%.