Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Facturas Ibiza MarathonBorrasca 'Oriana'Carnaval IbizaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

El álbum

Vila tenía ganas de chirigota

Vila tenía ganas de chirigota | TONI ESCOBAR

Vila tenía ganas de chirigota | TONI ESCOBAR

Redacción Ibiza

La chirigota de ‘El Márquez de la paguita’ llenó por completo la carpa del paseo de Vara de Rey el viernes por la tarde en su nueva visita a Ibiza. El público rió, aplaudió y, sobre todo, disfrutó del humor y la gracia de una actuación que trajo el espíritu del carnaval de Cádiz a Vila.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents