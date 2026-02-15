Trasladan a Mallorca al motorista grave tras un accidente con dos coches en la carretera del aeropuerto de Ibiza

El joven de 32 años que conducía la moto implicada en el accidente con otros dos vehículos ocurrido este sábado en la carretera del aeropuerto de Ibiza permanece en estado grave. El motorista fue intervenido quirúrgicamente de urgencias a última hora de este sábado y, tras la operación, ingresó en la UCI en Can Misses.

Después de ese primer ingreso en cuidados intensivos, el herido fue trasladado al Hospital Universitario Son Espases, en Mallorca, para continuar con la atención especializada, según han informado desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

En el mismo siniestro, que ocurrió a las 15.43 horas del sábado, resultaron heridas otras cuatro personas. De los otros dos heridos trasladados al Hospital Can Misses, la mujer de 52 años ya ha recibido el alta, y el hombre, de 55 años, permanece en observación en el área de Urgencias.