Estos son los ganadores de la rúa de Carnaval de Ibiza

La rúa de Carnaval de Ibiza 2026 volvió a llenar este domingo las calles de la ciudad de color, música y creatividad en una de las citas más multitudinarias del calendario festivo. En total participaron 914 personas distribuidas en 21 comparsas -incluidas las dos de Vila y sin contar parejas e individuales- que desfilaron ante numeroso público antes de la gran fiesta de Carnaval celebrada en Vara de Rey.

En la categoría de comparsas escolares, el primer premio fue para 'El bosque encantado de Can Misses', seguido de 'Unidos por el ritmo' (AFA Can Cantó) y Nuestra Señora de Jesús, que obtuvo el tercer puesto.

En el ámbito social, el jurado otorgó el primer premio a 'Pagesos emprenyats', el segundo a 'Café Es Clot' y el tercero a 'Divermonstres' (Ibiza In). Completaron la clasificación 'Saxsejant', en cuarta posición, y 'Poder de la información', en quinta.

En la categoría de academias de baile, el premio fue para 'Daenerys, Madre de Dragones', de J.V. Dance.

En cuanto a las comparsas en general, el primer premio recayó en 'La bola de cristal', el segundo en 'Es Pratet Fashion Week' y el tercero en 'El jardín de la reina'. También fueron reconocidas 'Rock Kids Ibiza', en cuarta posición, y 'Mago de Oz', en quinta.

Por último, en la categoría individual o en pareja, el primer premio fue para 'Plumas reales' y el segundo para 'Párelos'.