Así ha sido la rúa de Carnaval de Ibiza

La Rúa de carnaval ha inundado, por fin y gracias a una ventana de buen tiempo, las calles de la ciudad de Ibiza. Unas 1.100 personas han participado en este desfile de color en 31 grupos en total, contando las propuestas individuales y las parejas.

En el espectáculo han desfilado 21 carrozas con otras tantas comparsas y dos del Ayuntamiento, ambientadas en Brasil, cuna de esta celebración. A este hay que añadir a otros diez participantes tanto individuales como en grupo.

La Rúa ha tenido este año, por fin, un componente más reivindicativo, como antaño. El problema de la vivienda, la crítica por la desinformación y las fake news o la reivindicación del sector terciario se han dejado sentir este año por las calles de Vila.

El Ayuntamiento dará a conocer a los premiados en sus redes sociales en cuanto se entreguen los premios.