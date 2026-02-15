Carnaval
Puig d’en Valls estrena rúa de Carnaval con temática ‘Mad Max’
El objetivo es convertir el desfile en una cita fija del calendario carnavalesco de Ibiza
La localidad de Puig d’en Valls, en el municipio de Santa Eulària, ha celebrado este domingo su primera rúa de Carnaval propia. El desfile ha partido a las 11 horas desde la plaza del Mestre Terrisser Frígoles.
La comitiva, que este año tiene como temática la película 'Mad Max', ha recorrido las calles Camí Vell de Sant Mateu, Nord, Puig d’en Valls, Mediterrani y Sant Antoni. Posteriormente, ha pasado de nuevo por un tramo del Camí Vell de Sant Mateu y ha finalizado el recorrido por la calle Marí Mayans hasta llegar al centro deportivo, donde la celebración continúa.
Esta iniciativa surge de la Comisión de fiestas de la parroquia, distintas asociaciones de familias de los centros escolares y la asociación Creix, que ha sido la encargada de abrir el desfile con más de 50 personas mayores. Desde el Ayuntamiento destacan que el objetivo es consolidar esta rúa como una cita fija dentro del calendario carnavalesco del municipio.
