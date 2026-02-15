La exigencia del Consell de Ibiza a los responsables de la empresa Ibiza Marathon para que devuelvan los 70.833 euros que recibieron como adelanto de una ayuda de promoción turística total de 94.400 euros por la organización de esta prueba deportiva el pasado año. El Consell ha detectado que se justificaron los gastos subvencionables con servicios contratados a empresas vinculadas a los mismos organizadores.

Llama la atención

La decisión de los médicos pitiusos de secundar, a partir de mañana lunes, la huelga nacional convocada por estos profesionales de la sanidad para exigir un estatuto propio. Los paros se llevarán a cabo entre los lunes y los viernes de la tercera semana de cada mes entre febrero y junio. Con esta protesta intermitente, aseguran que buscan «proteger al paciente».

Noticias relacionadas

Las críticas de varias entidades sociales y culturales de Formentera por no haber sido convocadas por el Consell de Formentera para participar en la mesa sectorial de movilidad, donde se deciden las novedades que se aplican cada verano en el proyecto de control de entrada y circulación de vehículos en la isla. La OCB y Trampolín mecánico no están de acuerdo con la selección de participantes decidida por la institución insular.