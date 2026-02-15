Un año más de Jornada de Limpieza de Sa Talaia: 400 kilos de residuos menos en la zona

"Estamos contentos porque siempre sacábamos de esa zona colchones, maletas y un montón de ropa, y este año, la zona de bosque, podemos decir que está limpia y estamos orgullosos respecto a otros años", expresa Pepita Torres, concejala de Medio Ambiente y Limpieza del ayuntamiento de San Antonio, al finalizar la XVII Jornada de Limpieza de Sa Talaia realizada este domingo 15 de febrero.

Aunque este año se ha notado una mejora significativa en comparación con ediciones anteriores, la jornada ha permitido retirar igualmente 400 kilos de residuos, principalmente concentrados en las zonas más urbanizadas y cercanas a los aparcamientos. "Ahora, en zonas de más urbanización, como las cercanas a los parkings y donde rondan más coches, sí que sacamos más, sobre todo papeles, botellas, latas y cajas de cigarrillos", señala la concejala.

Durante la jornada se recogieron residuos habituales del uso cotidiano, "latas, papeles, botellas, lo de siempre". No hemos sacado nada extraño o raro como otros años. Lo único más grande fue una única maleta", explica Torres, destacando que en años anteriores se retiraban grandes cantidades de maletas y objetos voluminosos. "Años atrás sacábamos basura exagerada, incluso maletas que parecían robadas o de gente que vivía por la zona. Este año mejoró mucho, sobre todo el bosque, que se puede decir que está limpio", añade.

Actividades que protegen el medio ambiente

La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, ha contado con la participación de 35 voluntarios y se enmarca dentro del Programa de Actuación Ambiental (PAD) del municipio. "En esta zona concretamente la hacemos una vez al año, pero realizamos muchas jornadas similares. Involucramos a colegios, entidades deportivas y a la sociedad en general", afirma la responsable municipal.

La XVII Jornada de Limpieza en Sa Talaia concluye con la recogida de 400 kilos de residuos / A.S.J.

Más allá de la retirada de residuos, Torres subraya el valor educativo de estas acciones. "La concienciación es casi el 90% de todo esto. Poco a poco nuestro trabajo es ir educando, hablando y no tirar la toalla, hasta que cuidar el entorno sea algo lógico", señala, lamentando la presencia de residuos cotidianos arrojados de manera irresponsable. "Es triste ver incluso tickets de parking que la gente tira desde el coche", añade.

En este sentido, recuerda que el Ayuntamiento dispone de celadores medioambientales y sistemas de control, aunque "el objetivo no es multar ni recaudar, pero hay situaciones en las que no queda otra que ir un paso más allá", explica.

Finalmente, Torres destaca que recientemente se ha llevado a cabo la limpieza del fondo marino Net a Fons en el puerto de San Antonio y adelantó que, aunque aún no hay fechas concretas, “antes de empezar la temporada de playa seguramente haremos varias actividades más de este tipo”, reafirmando el compromiso del municipio con la protección del medio ambiente y la participación ciudadana.