El cantante de Ibiza Izan Llunas lidera el voto demoscópico y acaba cuarto en la final del Benidorm Fest

El cantante de Ibiza Izan Llunas se quedó a sólo un paso del podio en la final del Benidorm Fest 2026. El artista terminó cuarto, con 139 puntos, después de una noche marcada por un reparto de apoyos muy distinto entre jurado y público.

Llunas destacó especialmente en el voto demoscópico, donde fue el más respaldado de todos los finalistas con 48 puntos. Sin embargo, su puntuación en el televoto (llamadas, SMS y app) fue más discreta: 20 puntos. A eso sumó 71 puntos del jurado profesional, lo que dejó su total en esos 139.

Ese resultado le situó a solo un punto del tercer puesto, que fue para Rosalinda Galán (140), y a distancia de los dos primeros clasificados: Tony Grox & LUCYCALYS, ganadores con 166 puntos, y ASHA, segunda con 144.

El artista defendió en el escenario '¿Qué vas a hacer?', una propuesta con la que mezcla pop, R&B y funk y que presentó con una coreografía muy trabajada. La puesta en escena se apoyó en una estructura circular a modo de telón, con la que interactuó durante la actuación

Aunque no logró subirse al podio, Izan Llunas firmó una final sólida y competitiva que deja a Ibiza con protagonismo en una de las citas musicales del año.