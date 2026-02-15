Emprendedores de Ibiza y Formentera: Govern e ISBA impulsan a pymes y autónomos con créditos de 12 millones de euros

Desde hace varios años, ISBA (Sociedad de Garantía Recíproca) trabaja junto al Govern balear para activar la economía local mediante líneas de financiación bonificadas dirigidas a pymes y autónomos de las islas Baleares. En 2025, Ibiza se ha consolidado como uno de los principales focos de este impulso. Durante ese año, en las Pitiusas se han formalizado en la isla 110 créditos por un importe total de 12, millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 45% respecto a 2024, cuando se otorgaron 95 operaciones. Según explican desde el ISBA, en enero de 2026 ya se han formalizado seis operaciones por importe de 550.000 euros, principalmente relacionadas con el sector de transporte de pasajeros. Desde el ISBA no entraron al detalle sobre la actividad de estas iniciativas empresariales.

"Apoyar a quienes crean empleo y riqueza en la isla", afirman desde ISBA, entidad financiera sin ánimo de lucro, cuando se le pregunta por el objetivo de estas líneas de ayudas. Y añaden que no solo facilitan el acceso al crédito, sino que también permiten a las empresas invertir, crecer y mejorar su competitividad. Según señalan, gracias a estos instrumentos financieros, numerosos negocios pueden afrontar proyectos que de otro modo resultarían más complicados o difíciles de ejecutar.

Quién puede acceder a la financiación

En cuanto a los requisitos para acceder a estos créditos, desde el ISBA señalan que cualquier pyme o autónomo de Baleares con actividad legal y domicilio fiscal o establecimiento en las islas puede solicitar un aval, siempre y cuando cumpla con sus obligaciones fiscales, financieras y mantenga un historial correcto de pagos. En el caso de las personas jurídicas, añaden que es requisito "no encontrarse en situación de disolución legal".

Asimismo, explican que el análisis de cada operación busca garantizar la viabilidad de los proyectos y asegurar que la financiación concedida tenga un impacto real y sostenible en el tejido empresarial.

Créditos que cambian negocios

El crecimiento de esta línea de financiación también se refleja en el importe medio de los avales concedidos. En Ibiza, durante 2025, la media asciende a 116.447 euros por operación, un 30% más que en 2024, cuando se situaba en 89.396 euros. Desde la entidad indican que este aumento responde a una mayor apuesta por operaciones de inversión y proyectos de mayor tamaño.

En paralelo, ISBA ha reforzado su apoyo al emprendimiento. Durante el año pasado, 45 nuevos proyectos han sido respaldados en la isla, frente a los 38 del ejercicio de 2024, lo que supone un crecimiento interanual del 18%.

En este contexto, cabe destacar que dichos créditos pueden ser rechazados tanto a emprendedores como a empresas. "Las principales causas por las que se pueden rechazar estos créditos, en el caso de los emprendedores, son la falta de experiencia y/o formación en el sector, así como la dificultad de alcanzar el punto de equilibrio" en el desarrollo de la inversión, apuntan desde ISBA, y agregan: "Los motivos de denegación son principalmente no tener capacidad de reembolso del préstamo solicitado, pérdidas continuadas en su cuenta de resultados e incidencias de pago", señalan.

Sectores destacados en Ibiza

Desde la entidad financiera explican que el sector local que más recursos ha solicitado es el comercio al por menor, ya que concentra el mayor volumen de financiación en Ibiza, con un crecimiento significativo respecto al año pasado. Le siguen el transporte, los alojamientos turísticos y el sector servicios, reflejo, apuntan, de la estructura económica predominante de la isla, volcada en el sector servicios como consecuencia de la práctica dependencia absoluta del turismo. Desde el ISBA señalan que la demanda de financiación en estos sectores se ha mantenido estable, con un incremento progresivo de proyectos orientados a mejorar la eficiencia y la calidad del servicio.

No obstante, al ser consultados sobre la diferencia de los negocios que lo piden en Ibiza respecto a los de otras islas, afirman que en líneas generales, "los sectores predominantes coinciden".

Fachada de ISBA Ibiza / Vicent Mari

Inversiones estratégicas: mirar al futuro

En relación con las inversiones estratégicas, desde el ISBA explican que "una parte relevante de las operaciones se destina a proyectos vinculados a la innovación, la digitalización y la sostenibilidad, considerados ejes clave para el crecimiento empresarial". En este marco, se financian iniciativas de investigación y desarrollo, empresas con patentes o derechos tecnológicos, así como la modernización de procesos productivos mediante la incorporación de tecnología.

La sostenibilidad incluye inversiones como la compra de vehículos eléctricos, la instalación de placas solares para autoconsumo, mejoras en eficiencia energética o proyectos agrícolas innovadores, como invernaderos para cultivos hidropónicos (aquellos en los que se prescinde de la tierra para utilizar soluciones acuosas ricas en nutrientes).

Impacto en la economía local

Uno de los aspectos que más destaca el ISBA sobre los efectos de estas líneas de financiación es su impacto en la economía local. Señalan al respecto que cada euro concedido genera un beneficio en el tejido económico que, de media, multiplica por 11 la ayuda otorgada, lo que se traduce en mayor inversión, actividad económica y generación de empleo. En cualquier caso, matizan que "no solo se trata de dar crédito, sino de abrir oportunidades a quienes apuestan por el futuro de la isla".

Además de los créditos convencionales, ISBA SGR y el Govern balear han activado programas para responder a situaciones excepcionales, como las ayudas por las danas registradas en 2025, para lo que abrieron una línea dotada de cinco millones de euros destinada a empresas y autónomos afectados en Ibiza.

Asimismo, aclaran que cuando una operación entra en situación de morosidad, se inician las gestiones de seguimiento y recobro. "Se contacta con el cliente para entender su situación y ofrecerle una posible solución, como podría ser una carencia o una ampliación de plazo", cuentan desde el ISBA, y advierten: "En el caso de no llegar a un acuerdo se iniciarían actuaciones judiciales".

Créditos seguros

Desde el ISBA explican que tienen implementado un modelo de prevención de delitos penales para prevenir el fraude. "Todas las solicitudes se analizan cuidadosamente, siguiendo criterios de riesgo similares a los de las entidades financieras y aplicando modelos de prevención de delitos y blanqueo de capitales", y subrayan que hasta el momento no han tenido ningún caso de este tipo. Por su parte, agregan que "el objetivo es garantizar la transparencia del proceso y que los recursos lleguen a proyectos viables que puedan generar un impacto positivo en la economía local".